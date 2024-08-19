Link Live Streaming Dewa United vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025

Persib Bandung akan menghadapi Dewa United di Liga 1 2024-2025 (Foto: laman resmi Persib)

LINK live streaming Dewa United vs Persib Bandung bisa Anda lihat di akhir artikel. Kedua tim akan saling berhadapan pada laga lanjutan Liga 1 2024-2025.

Pertandingan Dewa United vs Persib Bandung akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta. Laga dijadwalkan dimulai pada pukul 19.00 WIB.

Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- berambisi melanjutkan tren positif mereka di awal musim. Pada laga pembuka, Beckham Putra dan rekan-rekan menang telak atas tim promosi, PSBS Biak dengan skor akhir 4-1.

Kemenangan itu jelas menjadi modal positif Persib Bandung untuk mengawali musim 2024-2025. Pasukan Bojan Hodak pun diprediksi bakal kembali membawa pulang poin penuh di laga tandang mereka kali ini.

Jelang laga kontra Dewa United, pelatih Bojan Hodak menyoroti lini tengah Banten Warriors. Sebab, Dewa United dihuni sejumlah pemain asing berkualitas musim ini.