Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Link Live Streaming Dewa United vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |15:00 WIB
Link Live Streaming Dewa United vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025
Persib Bandung akan menghadapi Dewa United di Liga 1 2024-2025 (Foto: laman resmi Persib)
A
A
A

LINK live streaming Dewa United vs Persib Bandung bisa Anda lihat di akhir artikel. Kedua tim akan saling berhadapan pada laga lanjutan Liga 1 2024-2025.

Pertandingan Dewa United vs Persib Bandung akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta. Laga dijadwalkan dimulai pada pukul 19.00 WIB.

Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- berambisi melanjutkan tren positif mereka di awal musim. Pada laga pembuka, Beckham Putra dan rekan-rekan menang telak atas tim promosi, PSBS Biak dengan skor akhir 4-1.

Kemenangan itu jelas menjadi modal positif Persib Bandung untuk mengawali musim 2024-2025. Pasukan Bojan Hodak pun diprediksi bakal kembali membawa pulang poin penuh di laga tandang mereka kali ini.

Jelang laga kontra Dewa United, pelatih Bojan Hodak menyoroti lini tengah Banten Warriors. Sebab, Dewa United dihuni sejumlah pemain asing berkualitas musim ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/11/1648725/liverpool-pecat-arne-slot-usai-diluluhlantakkan-psv-eindhoven-qte.webp
Liverpool Pecat Arne Slot usai Diluluhlantakkan PSV Eindhoven?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/27/bek_timnas_indonesia_u_22_muhammad_ferarri.jpg
Satu Suara! Ini Target Timnas Indonesia U-22 Sesungguhnya di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement