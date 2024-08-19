Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Dewa United vs Persib Bandung: Bojan Hodak Soroti Lini Tengah Banten Warriors

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |02:09 WIB
Dewa United vs Persib Bandung: Bojan Hodak Soroti Lini Tengah <i>Banten Warriors</i>
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyoroti lini tengah Dewa United (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

GIANYAR – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyoroti lini tengah Dewa United jelang bertemu di laga pekan kedua Liga 1 2024-2025. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin (19/8/2024) malam WIB.

Hodak menilai lini tengah Dewa United saat ini jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Pasalnya, tim berjulukan Banten Warriors itu mendatangkan beberapa pemain asing berkualitas.

Dewa United

Tercatat, Dewa United merekrut Taisei Marukawa dari PSIS Semarang. Mereka juga menggaet Hugo Gomes atau Jaja yang sebelumnya bermain di Madura United hingga Alexis Messidoro (eks Persis Solo).

“Bagi saya ini akan menjadi laga yang sulit, Dewa adalah tim yang tentunya lebih kuat dari musim lalu karena mendatangkan beberapa pemain top di liga ini, mereka terlihat lebih kuat terutama di lini tengah,” kata Hodak di Gianyar, dikutip Senin (19/8/2024).

“Tapi bagi kami, kami memenangkan laga perdana dan datang kesini dengan percaya diri. Jadi saya harap pada akhirnya kami bisa mendapatkan hasil positif di laga ini,” tegas pria asal Kroasia itu.

Namun, Hodak mengakui tidak bisa memainkan beberapa pemain andalannya di laga ini. Selain Febri Hariyadi yang absen panjang, Persib harus berlaga tanpa Beckham Putra yang menjalani pemulihan serta Marc Klok yang kondisinya meragukan.

Halaman:
1 2
      
