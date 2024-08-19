Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jan Olde Riekerink Imbau Persib Bandung Jangan Remehkan Dewa United

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |01:13 WIB
Jan Olde Riekerink Imbau Persib Bandung Jangan Remehkan Dewa United
Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink, berharap Persib Bandung tak meremehkan anak asuhnya (Foto: Dewa United FC)
A
A
A

GIANYAR – Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink, meminta Persib Bandung tak anggap enteng skuad asuhannya jelang pekan kedua Liga 1 2024-2025. Duel itu akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin (19/8/2024).

Riekerink mengatakan secara persiapan Dewa United sudah memulainya sebelum menghadapi laga perdana Liga 1 2024-2025 melawan Arema FC. Namun, ia merasa persiapan sedikit mengganjal dalam menghadapi tim-tim top di kasta tertinggi di Indonesia ini.

Persib Bandung

“Arema dan Bandung, mereka sama-sama sudah bermain di kompetisi (Piala Presiden) tapi kami juga dalam dua pekan ini sebagai tim bisa mendapat pelajaran yang bagus,” ujar Riekerink di Gianyar, Bali, Minggu 18 Agustus 2024.

Karena itu, pelatih berusia 61 tahun tersebut meminta Persib tak anggap enteng Dewa United. Pasalnya, timnya hanya satu kali mengalami kekalahan dari 15 laga terakhir yang dimainkan di musim sebelumnya.

“Kami punya pemain baru, mereka masih harus beradaptasi dan kami punya pemain dengan kualitas bagus. Tapi itu tidak berarti bahwa kami otomatis menjadi tim yang bagus,” tutur Riekerink.

Pria berambut gondrong itu tak ingin hasil musim 2023-2024 terulang. Saat itu Dewa United memulai laga dengan meraih tiga kali menang dan satu kali imbang. Setelah itu, mereka mengalami empat kali kekalahan, enam imbang, dan satu kemenangan.

“Pesannya adalah kami membangun tim yang bagus, kini kami menghadapi tim yang bagus seperti Arema, Bandung dan PSM. Dalam situasi kami tidak kalah sejak 2 Maret, kami harus tetap menambahkan pemain baru dan pemain baru itu bukan puzzle. Pemain baru harus bisa menyesuaikan dengan situasi di tim,” kata Riekerink.

“Kami memiliki pemain bagus dan kami membangun tim, kami melangkah dan hasilnya akan dilihat di akhir kompetisi. Dan menurut saya Bandung bisa menjadi cerminan yang bagus untuk mengukur kekuatan kami,” beber pria asal Belanda itu.

Riekerink membenarkan kerap mengeluhkan lapangan. Sementara, Stadion Kapten I Wayan Dipta punya beban pertandingan cukup tinggi karena juga digunakan oleh Bali United.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/50/1648391/resmi-oleksandr-usyk-lawan-pemenang-duel-jared-anderson-vs-frank-sanchez-drd.webp
Resmi! Oleksandr Usyk Lawan Pemenang Duel Jared Anderson vs Frank Sanchez
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/21/gelandang_timnas_indonesia_marselino_ferdinan.jpg
Daftar 4 Pemain Abroad yang Dipanggil Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025, Ada Marselino Ferdinan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement