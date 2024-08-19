Jan Olde Riekerink Imbau Persib Bandung Jangan Remehkan Dewa United

GIANYAR – Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink, meminta Persib Bandung tak anggap enteng skuad asuhannya jelang pekan kedua Liga 1 2024-2025. Duel itu akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin (19/8/2024).

Riekerink mengatakan secara persiapan Dewa United sudah memulainya sebelum menghadapi laga perdana Liga 1 2024-2025 melawan Arema FC. Namun, ia merasa persiapan sedikit mengganjal dalam menghadapi tim-tim top di kasta tertinggi di Indonesia ini.

“Arema dan Bandung, mereka sama-sama sudah bermain di kompetisi (Piala Presiden) tapi kami juga dalam dua pekan ini sebagai tim bisa mendapat pelajaran yang bagus,” ujar Riekerink di Gianyar, Bali, Minggu 18 Agustus 2024.

Karena itu, pelatih berusia 61 tahun tersebut meminta Persib tak anggap enteng Dewa United. Pasalnya, timnya hanya satu kali mengalami kekalahan dari 15 laga terakhir yang dimainkan di musim sebelumnya.

“Kami punya pemain baru, mereka masih harus beradaptasi dan kami punya pemain dengan kualitas bagus. Tapi itu tidak berarti bahwa kami otomatis menjadi tim yang bagus,” tutur Riekerink.

Pria berambut gondrong itu tak ingin hasil musim 2023-2024 terulang. Saat itu Dewa United memulai laga dengan meraih tiga kali menang dan satu kali imbang. Setelah itu, mereka mengalami empat kali kekalahan, enam imbang, dan satu kemenangan.

“Pesannya adalah kami membangun tim yang bagus, kini kami menghadapi tim yang bagus seperti Arema, Bandung dan PSM. Dalam situasi kami tidak kalah sejak 2 Maret, kami harus tetap menambahkan pemain baru dan pemain baru itu bukan puzzle. Pemain baru harus bisa menyesuaikan dengan situasi di tim,” kata Riekerink.

“Kami memiliki pemain bagus dan kami membangun tim, kami melangkah dan hasilnya akan dilihat di akhir kompetisi. Dan menurut saya Bandung bisa menjadi cerminan yang bagus untuk mengukur kekuatan kami,” beber pria asal Belanda itu.

Riekerink membenarkan kerap mengeluhkan lapangan. Sementara, Stadion Kapten I Wayan Dipta punya beban pertandingan cukup tinggi karena juga digunakan oleh Bali United.