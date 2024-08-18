Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Bojan Hodak Optimistis Persib Bandung Lolos dari Grup F AFC Champions League 2 2024-2025

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |05:27 WIB
Bojan Hodak Optimistis Persib Bandung Lolos dari Grup F AFC Champions League 2 2024-2025
Bojan Hodak optimistis Persib Bandung lolos dari fase grup AFC Champions League 2 2024-2025 (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
A
A
A

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menunjukkan rasa senangnya setelah Maung Bandung masuk Grup F AFC Champions League 2 2024-2025. Menurutnya, ada peluang lolos dari babak grup!

Hodak bahkan merasa Persib Bandung bisa bersaing dengan tiga tim lainnya di Grup F. Tiga klub itu adalah Zhejiang FC (China), Port FC (Thailand) maupun Lion City Sailors FC (Singapura).

Persib Bandung

“Memang tim China (Zhejiang FC) cukup bagus. Tapi saya rasa, terutama ketika bermain di kandang dengan kondisi Stadion penuh (penonton), mungkin Port yang sudah terbiasa,” urai Hodak di Stadion Arcamanik, Kota Bandung, Sabtu 17 Agustus 2024.

“Tetapi tim lainnya tidak. Jadi ini memberikan keuntungan yang besar untuk kami,” imbuh pria asal Kroasia itu.

Meski demikian, Hodak tidak hanya akan mewaspadai Zhejiang FC. Sebaliknya, Port FC dan Lion City Sailors FC harus menjadi perhatiannya.

“Jadi ini adalah grup yang berat. Tapi saya rasa kami masih bisa untuk menghadapinya jika dibandingkan bertemu tim dari Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Saya rasa bagus kami bisa terhindar dari mereka di grup ini,” tutur Hodak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/261/3170578/persib_bandung-blsf_large.jpg
Bojan Hodak Beri Bocoran Line Up Persib Bandung vs Lion City Sailors, Tanpa Regulasi U-23 dan Pemain Asing!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/51/3139436/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_vision_lion_city_sailors_fc_vs_sharjah_fc_di_final_afc_champions_league_2_2024_2025-jq4g_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Lion City Sailors FC vs Sharjah FC di Final AFC Champions League 2 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/51/3113141/hasil_sydney_fc_vs_bangkok_united-KijY_large.jpg
Hasil Sydney FC vs Bangkok United: Pratama Arhan Assist, sang Klub Jaga Peluang Lolos ke Perempatfinal AFC Champions League 2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/261/3093499/bojan-hodak-ungkap-kondisi-mental-persib-bandung-usai-gagal-lolos-16-besar-afc-champions-league-2-2024-2025-ibLrz2E3Ka.jpg
Bojan Hodak Ungkap Kondisi Mental Persib Bandung Usai Gagal Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2024-2025
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/25/11/1648099/media-inggris-giovanni-van-bronckhorst-kandidat-pelatih-baru-timnas-indonesia-nyi.jpg
Media Inggris: Giovanni van Bronckhorst Kandidat Pelatih Baru Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/erick_thohir.jpg
Timur Kapadze Latih Timnas Indonesia? Erick Thohir Beri Respons Mengejutkan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement