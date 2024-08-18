Bojan Hodak Optimistis Persib Bandung Lolos dari Grup F AFC Champions League 2 2024-2025

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menunjukkan rasa senangnya setelah Maung Bandung masuk Grup F AFC Champions League 2 2024-2025. Menurutnya, ada peluang lolos dari babak grup!

Hodak bahkan merasa Persib Bandung bisa bersaing dengan tiga tim lainnya di Grup F. Tiga klub itu adalah Zhejiang FC (China), Port FC (Thailand) maupun Lion City Sailors FC (Singapura).

“Memang tim China (Zhejiang FC) cukup bagus. Tapi saya rasa, terutama ketika bermain di kandang dengan kondisi Stadion penuh (penonton), mungkin Port yang sudah terbiasa,” urai Hodak di Stadion Arcamanik, Kota Bandung, Sabtu 17 Agustus 2024.

“Tetapi tim lainnya tidak. Jadi ini memberikan keuntungan yang besar untuk kami,” imbuh pria asal Kroasia itu.

Meski demikian, Hodak tidak hanya akan mewaspadai Zhejiang FC. Sebaliknya, Port FC dan Lion City Sailors FC harus menjadi perhatiannya.

“Jadi ini adalah grup yang berat. Tapi saya rasa kami masih bisa untuk menghadapinya jika dibandingkan bertemu tim dari Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Saya rasa bagus kami bisa terhindar dari mereka di grup ini,” tutur Hodak.