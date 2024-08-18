Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

2 Pemain Persib Bandung Dipanggil Timnas, Bojan Hodak: Tentu Bagus

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |05:04 WIB
2 Pemain Persib Bandung Dipanggil Timnas, Bojan Hodak: Tentu Bagus
Bojan Hodak tak masalah dua pemain Persib Bandung dipanggil ke tim nasional (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tidak memandang negatif pemanggilan dua pemainnya ke tim nasional masing-masing. Ia merasa hal tersebut justru bagus buat sang pesepakbola.

Menurut Hodak, pemanggilan Dimas Drajad ke Timnas Indonesia dan Kevin Ray Mendoza untuk Timnas Filipina ini akan sangat bagus bagi keduanya. Apalagi, kedua pemain itu merupakan andalan di negara masing-masing.

Dimas Drajad

“Tentunya bagus bagi setiap pemain yang pergi untuk membela tim nasional,” ujar Hodak di Stadion Arcamanik Bandung, dikutip Minggu (18/8/2024).

“Bagus juga karena kompetisinya lebih sulit dan mereka akan kembali menjadi pemain Persib,” imbuh pria asal Kroasia itu.

Meski demikian, Hodak memastikan Dimas dan Kevin Mendoza masih akan tetap bersama Persib Bandung lebih dulu. Bahkan, keduanya dipersiapkan untuk menghadapi Dewa United.

Laga kedua Liga 1 2024-2025 antara Dewa United vs Persib Bandung akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Bali, Senin 19 Agustus. Sebab, markas Anak Dewa di Indomilk Arena tengah direnovasi.

Halaman:
1 2
      
