Mateo Kocijan Tak Gugup Jelang Laga Tandang Perdana Persib Bandung Lawan Dewa United

BANDUNG - Mateo Kocijan tak merasa gugup menghadapi Dewa United meski laga kedua Liga 1 2024-2025 itu akan menjadi laga tandang pertamanya di Persib Bandung. Pertandingan akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin 19 Agustus 2024.

Kocijan mengatakan hal itu tak dirasakan lantaran persiapan dalam menghadapi Dewa United ini sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari. Ditambah lagi, Persib Bandung memiliki bekal usai mengalahkan PSBS Biak 4-1 di laga perdana.

“Ini merupakan laga tandang pertama bagi saya dan saya rasa tidak merasa gugup karena sudah bermain dengan sangat bagus,” kata Kocijan di Stadion Arcamanik, Kota Bandung, dikutip Minggu (18/8/2024).

“Kami sudah siap untuk pertandingan ini dan saya harap kami bisa memenangkannya,” imbuh pria asal Kroasia itu.

Pemain yang sebelumnya membela Kategoria Superiore di Liga Albania itu berharap rasa percaya dirinya bisa memberikan dampak positif untuk tim. Dengan begitu, Persib bisa membawa pulang tiga poin.