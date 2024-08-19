Profil Oxford United, Klub Anyar Marselino Ferdinan yang Dimiliki Erick Thohir dan Anindya Bakrie

PROFIL Oxford United, klub anyar Marselino Ferdinan yang dimiliki Erick Thohir dan Anindya Bakrie akan diulas Okezone. Oxford United bukanlah klub baru di persepakbolaan Inggris.

Berdiri sejak 1893, klub yang bermarkas di Kassam Stadium ini telah berusia 131 tahun pada 2024. Periode terbaik Oxford United tersaji pada periode 1980an. Di musim 1984-1985, Yellows -julukan Oxford United- keluar sebagai juara Liga 2 Inggris.

(Marselino Ferdinan resmi gabung Oxford United. (Foto: Laman resmi Oxford United)

Hasil itu membuat mereka berhak promosi ke Liga 1 Inggris 1985-1986. Di musim yang sama, mereka juga keluar sebagai juara Piala Liga Inggris.

Sayangnya, klub yang pernah diperkuat sejumlah legenda sepakbola Inggris seperti John Alridge, Jim Smith dan James Henry ini mengalami penurunan performa. Di tahun 1988, mereka resmi kembali terdegradasi ke Liga 2 Inggris.

Sejak saat itu, mereka tak pernah merasakan lagi persaingan di kasta teratas sepakbola Inggris. Bahkan pada 2006, Oxford United sempat terjerembab ke Non-League Football yang merupakan kasta kelima sepakbola Inggris.

Setelah berjuang selama empat tahun, Oxford United kembali ke Football League (kasta Keempat sepakbola Inggris). Setelah itu, mereka sempat bertahan lama di Liga 4 Inggris. Singkat kata, dua pengusaha asal Indonesia, Erick Thohir dan Anindya Bakrie, datang pada September 2022.