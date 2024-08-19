Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Media Ternama Inggris Heboh Marselino Ferdinan Gabung Oxford United, Kaget Lihat Followers Marceng di Instagram!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |22:01 WIB
Media Ternama Inggris Heboh Marselino Ferdinan Gabung Oxford United, Kaget Lihat Followers Marceng di Instagram!
Marselino Ferdinan resmi gabung Oxford United. (Foto: @marselinoferdinan10)
A
A
A

MEDIA ternama Inggris, Sky Sports News, heboh membahas transfer pemain Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, yang baru saja gabung klub Liga 2 Inggris 2024-2025, Oxford United. Sky Sports News takjub dengan jumlah followers Marceng -julukan Marselino Ferdinan- di Instagram yang mencapai 3,9 juta.

“Berita transfer dari Championship. Oxford United mendatangkan penyerang Indonesia, Marselino Ferdinan dari KMSK Deinze,” kata salah satu penyiar berita di Sky Sports News, Okezone mengutip dari akun X @SkySportsNews.

Sky Sports News memberitakan kepindahan Marselino Ferdinan ke Oxford United. (Foto: Instagram/@SkySportsNews)



“Baru berusia 19 tahun, sudah mengemas 23 caps bersama Timnas Indonesia dan mencetak tiga gol. Memiliki followers 3,9 juta, lebih banyak dari Oxford United (99 ribu),” lanjutnya.

Kabar membahagiakan menimpa pencinta sepakbola Tanah Air. Setelah menganggur hampir dua bulan, Marselino Ferdinan resmi gabung Oxford United.

Bersama klub yang dimiliki Erick Thohir dan Anindya Bakrie ini, Marselino Ferdinan mengenakan nomor punggung 28. Pujian pun langsung diterima Marselino Ferdinan dari pelatih Oxford United, Des Buckingham.

“Marselino memiliki banyak talenta yang kami cari dalam seorang pemain, dan kami lihat dia memiliki hasrat yang nyata untuk ingin berkembang dan memanfaatkan kesempatan ini,” kata Buckingham, Okezone mengutip dari laman resmi Oxford United.

