HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Fakta Marselino Ferdinan Resmi Gabung Oxford United, Nomor 1 Klub Milik Pengusaha Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |21:19 WIB
Marselino Ferdinan resmi gabung Oxford United. (Foto: Laman resmi Oxford United)
SEBANYAK 5 fakta Marselino Ferdinan resmi gabung Oxford United, klub Liga 2 Inggris 2024-2025 akan diulas Okezone. Setelah tanpa klub selama hampir dua bulan, personel Timnas Indonesia ini akhirnya mendapatkan tim baru.

Tak tanggung-tanggung, klub yang mendapatkan jasa Marselino Ferdinan adalah Oxford United, klub yang eksis di Liga 2 Inggris 2024-2025. Lantas, apa saja fakta yang terbentang setelah Marselino Ferdinan resmi gabung Oxford United?

Berikut 5 fakta Marselino Ferdinan resmi gabung Oxford United:

5. Orang Ketiga Indonesia di Liga 2 Inggris

Nathan Tjoe A-On, pemain Indonesia yang main untuk Swansea City

(Nathan Tjoe A-On, pemain Indonesia yang main untuk Swansea City)

Marselino Ferdinan tercatat sebagai orang ketiga Indonesia yang terdaftar bersama klub Liga 2 Inggris. Sebelumnya, ada Elkan Baggott bersama Ipswich Town (2023-2024), serta Nathan Tjoe A-On bareng Swansea City pada 2023-2024 dan 2024-2025.

Namun, sejauh ini baru Nathan Tjoe A-On yang sudah merasakan sensasi main di Liga 2 Inggris. Ia tampil dua menit waktu normal saat Swansea City menang 3-0 atas Preston North End akhir pekan lalu.

4. Potensi Ketemu Pemain Top Dunia

Marselino Ferdinan berpotensi bertemu Erling Haaland di Piala FA atau Piala Liga Inggris 2024-2025

(Marselino Ferdinan berpotensi bertemu Erling Haaland di Piala FA atau Piala Liga Inggris 2024-2025)

Dengan gbaung Oxford United, Marselino Ferdinan berpotensi ketemu pemain top dunia. Di Liga 2 Inggris 2024-2025 saja, ada beberapa pemain top, salah satunya Josh Brownhill.

Marselino Ferdinan pun berpotensi menghadapi pemain-pemain top dunia yang tergabung bersama klub Premier League saat Oxford United mentas di Piala Liga Inggris dan Piala FA. Di babak kedua Piala Liga Inggris 2024-2025, Oxford United tandang ke markas klub Liga 2 Inggris lain, Coventry City.

Halaman:
1 2
      
