Hasil Babak Pertama Persita Tangerang vs Persija Jakarta: Sama Kuat, Skor 0-0 Masih Terjaga!

HASIL babak pertama Persita Tangerang vs Persija Jakarta di pekan kedua Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Duel yang berjalan sengit membuat skor 0-0 masih terus terjaga.

Duel Persita Tangerang vs Persija Jakarta digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (18/8/2024), malam WIB. Kedua tim sebenarnya sama-sama punya sederet peluang, tetapi gagal dimaksimalkan menjadi gol.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persita dan Persija Jakarta bermain lepas sejak menit awal babak pertama. Kedua tim menampilkan permainan dengan intensitas tinggi dalam laga itu.

Jual dan beli serangan ditampilkan skuad Pendekar Cisadane -julukan Persita- dan Persija memasuki pertengahan babak pertama. Namun, kedua tim belum mampu memecahkan kebuntuan dalam laga itu.

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- mulai memegang kendali permainan memasuki menit ke-30. Mereka terus mengurung pertahanan tim tuan rumah.

Sampai akhir babak pertama, tidak kunjung ada gol yang tercipta dalam laga itu. Persita dan Persija pun harus puas sementara waktu masih bermain imbang 0-0.