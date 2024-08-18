Hasil Bali United vs Semen Padang di Liga 1 2024-2025: Serdadu Tridatu Menang 2-0!

HASIL Bali United vs Semen Padang di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Serdadu Tridatu -julukan Bali United- sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0.

Laga Bali United vs Semen Padang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Minggu (18/8/2024) sore WIB. Dua gol Bali United pada pekan kedua Liga 1 2024-2025 ini dicetak oleh Kenzo Nambu (51’) dan Privat Mbarga (54’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bali United langsung intens tebar serangan di awal laga. Tim tuan rumah terus berusaha menekan pertahanan lawan agar membuka keunggulan.

Serdadu Tridatu memegang kendali permainan atas Semen Padang. Mereka cukup leluasa menguasai bola dalam upaya mencetak gol ke gawang lawan.

Meski begitu, Bali United belum juga bisa membuka keran golnya. Begitu juga dengan Semen Padang, mereka belum bisa mencetak gol, meskipun sempat mendapat peluang.

Kondisi ini terus tersaji di sepanjang babak pertama. Alhasil, laga Bali United vs Semen Padang berakhir dengan skor kacamata alias 0-0 hingga akhir babak pertama.