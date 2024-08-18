Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ole Romeny Cetak Gol Lagi di Liga 1 Belanda 2024-2025, PSSI Mesti Gerak Cepat agar Tak Keduluan Timnas Belanda

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |05:47 WIB
Ole Romeny Cetak Gol Lagi di Liga 1 Belanda 2024-2025, PSSI Mesti Gerak Cepat agar Tak Keduluan Timnas Belanda
Pemain FC Utrecht, Ole Romeny. (Foto: Instagram/fc_utrecht)
A
A
A

PEMAIN keturunan Indonesia, Ole Romeny cetak gol lagi di Liga 1 Belanda 2024-2025. Tentunya hal itu menunjukkan betapa gacornya Romeny saat ini dan desakkan kepada PSSI untuk menaturalisasi pemain FC Utrecht tersebut kini semakin kencang.

Seperti yang diketahui, nama Romeny saat ini selalu dikaitkan akan menjadi pemain keturunan selanjutnya yang akan dinaturalisasi. Beberapa tanda telah diperlihatkan dan membuat pencinta sepakbola Tanah Air makin tak sabar melihat striker berusia 24 tahun itu berseragam Timnas Indonesia.

Paling baru, Romeny dan Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir saling follow. Semua tanda itulah yang membuat pencinta sepakbola Tanah Air semakin memaksa PSSI untuk segera menaturaliasi Romeny.

Apalagi Romeny saat ini tengah gacor-gacornya. Terbukti ia bisa mencetak gol di dua laga FC Utrecht di Liga Belanda 2024-2025. Seperti pada pekan pertama Eredivisie 2024-2025 melawan PEC Zwolle, FC Utrecht berhasil menang 1-0 berkat gol Romeny di menit ke-16.

Ole Romeny

Lalu terbaru, Romeny mencetak gol lagi untuk FC Utrecht yang bertandang ke markas SC Heerenveen di pekan kedua Liga Belanda 2024-2025, pada Sabtu 17 Agustus 2024. Dalam laga yang digelar di Stadion Abe Lenstra, Heerenveen, Belanda itu, Romeny mencetak gol cepat ketika pertandingan baru berjalan tiga menit.

Sayangnya gol Romeny dibalas juga oleh SC Heerenveen di menit 82 oleh Jacob Trenskow. Alhasil, FC Utrecht gagal menang dan harus puas hanya bisa membawa pulang satu poin lantaran laga berakhir 1-1.

