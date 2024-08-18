Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Genoa vs Inter Milan di Liga Italia 2024-2025: Drama 4 Gol Berakhir Sama Kuat!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |01:43 WIB
Hasil Genoa vs Inter Milan di Liga Italia 2024-2025: Drama 4 Gol Berakhir Sama Kuat!
Laga Genoa vs Inter Milan di Liga Italia 2024-2025 berakhir 2-2 (Foto: X/@SerieA)
A
A
A

GENOA – Hasil Genoa vs Inter Milan di Liga Italia 2024-2025 sudah diketahui. Duel di Stadion Luigi Ferraris, Genoa, Minggu (18/8/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 2-2.

Il Grifone mengemas dua golnya lewat Alessandro Vogliacco (20’) dan Junior Messias (90+5’). Sementara, seluruh gol Nerazzurri diborong Marcus Thuram (30’, 82’).

Alessandro Vogliacco membawa Genoa memimpin 1-0 atas Inter Milan (Foto: X/@SerieA_EN)

Jalannya Pertandingan

Inter langsung mengurung pertahanan Genoa sejak awal laga. Baru tujuh menit, Thuram sudah mengancam. Kiper Pierluigi Gollini harus berjibaku menyelamatkan tembakan pemain asal Prancis itu dari jarak dekat.

Selang tujuh menit, sepakan jarak jauh Hakan Calhanoglu mengancam gawang Gollini tapi meleset sedikit saja. Keasyikan menyerang, gawang Inter malah bobol di menit ke-20 via sontekan Vogliacco!

Tertinggal satu gol, Inter semakin beringas memburu gol. Thuram akhirnya mampu menyamakan skor di menit ke-30 lewat sundulan tajam usai memanfaatkan umpan silang Nicolo Barella.

Inter sempat diberi hadiah penalti tetapi dibatalkan wasit usai melihat tayangan VAR. Menit 40, Milan Badelj menyapu upaya Federico Dimarco di garis gawang. Alhasil, skor 1-1 bertahan hingga turun minum.

Selepas rehat, gelombang serangan Inter terus melanda pertahanan Genoa. Menit 59, kaki Gollini harus terentang untuk menyelamatkan tembakan Thuram lagi-lagi dari dalam kotak penalti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/47/3143327/massimiliano_allegri_resmi_jadi_pelatih_ac_milan_untuk_periode_kedua-8EUh_large.jpg
Resmi! Massimiliano Allegri Comeback Jadi Pelatih AC Milan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/47/3142972/jay_idzes-8CKN_large.jpg
Gagal Bertahan di Serie A, Venezia Berniat Jual Pemain Termasuk Jay Idzes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/47/3142582/jay_idzes-alJu_large.jpg
Perasaan Jay Idzes Usai Venezia FC Gagal Bertahan di Serie A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/47/3141952/simak_hasil_liga_italia_2024_2025_semalam_di_mana_venezia_fc_harus_terdegradasi-gkby_large.jpg
Hasil Liga Italia 2024-2025: Venezia vs Juventus 2-3, Jay Idzes Dkk Harus Terdegradasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1647945/fifa-libatkan-4-negara-investigasi-dugaan-pemalsuan-dokumen-pemain-naturalisasi-malaysia-qtx.webp
FIFA Libatkan 4 Negara Investigasi Dugaan Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/24/kiper_ac_milan_mike_maignan_melakukan_beberapa_p.jpg
Mike Maignan Diperebutkan Inter, Juventus dan Klub Premier League! Milan Tak Tinggal Diam
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement