Hasil Genoa vs Inter Milan di Liga Italia 2024-2025: Drama 4 Gol Berakhir Sama Kuat!

Laga Genoa vs Inter Milan di Liga Italia 2024-2025 berakhir 2-2 (Foto: X/@SerieA)

GENOA – Hasil Genoa vs Inter Milan di Liga Italia 2024-2025 sudah diketahui. Duel di Stadion Luigi Ferraris, Genoa, Minggu (18/8/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 2-2.

Il Grifone mengemas dua golnya lewat Alessandro Vogliacco (20’) dan Junior Messias (90+5’). Sementara, seluruh gol Nerazzurri diborong Marcus Thuram (30’, 82’).

Jalannya Pertandingan

Inter langsung mengurung pertahanan Genoa sejak awal laga. Baru tujuh menit, Thuram sudah mengancam. Kiper Pierluigi Gollini harus berjibaku menyelamatkan tembakan pemain asal Prancis itu dari jarak dekat.

Selang tujuh menit, sepakan jarak jauh Hakan Calhanoglu mengancam gawang Gollini tapi meleset sedikit saja. Keasyikan menyerang, gawang Inter malah bobol di menit ke-20 via sontekan Vogliacco!

Tertinggal satu gol, Inter semakin beringas memburu gol. Thuram akhirnya mampu menyamakan skor di menit ke-30 lewat sundulan tajam usai memanfaatkan umpan silang Nicolo Barella.

Inter sempat diberi hadiah penalti tetapi dibatalkan wasit usai melihat tayangan VAR. Menit 40, Milan Badelj menyapu upaya Federico Dimarco di garis gawang. Alhasil, skor 1-1 bertahan hingga turun minum.

Selepas rehat, gelombang serangan Inter terus melanda pertahanan Genoa. Menit 59, kaki Gollini harus terentang untuk menyelamatkan tembakan Thuram lagi-lagi dari dalam kotak penalti.