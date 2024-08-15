Media Korea Selatan Lempar Pujian ke Pemain Timnas Indonesia U-20 Dony Tri Pamungkas: Mirip Yang Min-hyuk!

MEDIA Korea Selatan, Sportal Korea, melempar pujian kepada pemain Timnas Indonesia U-20, Dony Tri Pamungkas. Dia menyebut Dony memiliki bakat yang mirip dengan pemain muda Korea Selatan, yakni Yang Min-hyuk.

Dony Tri Pamungkas masuk daftar pemain yang dipanggil Timnas Indonesia U-20 untuk pemusatan latihan (TC) di Jakarta dan Korea Selatan. Pemain berusia 19 tahun itu kembali dipercaya oleh pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri.

Di Korea Selatan, Timnas Indonesia U-20 juga akan mengikuti turnamen Seoul Earth On Us Cup 2024 selain mengadakan pemusatan latihan. Garuda Nusantara akan bertemu dengan Argentina U-20, Thailand U-20, dan Korea Selatan U-20 di turnamen itu.

Sportal Korea menyoroti sosok Dony Tri Pamungkas di Timnas Indonesia U-20. Menurut Media Korea Selatan itu, pemain Persija Jakarta tersebut berhasil tampil cemerlang setelah mengantar Timnas Indonesia juara Piala AFF U-19 2024.

“Dony Tri Pamungkas, kelahiran 2005, merupakan pemain yang patut mendapat perhatian khusus,” tulis Sportal Korea, dikutip pada Kamis (15/8/2024).