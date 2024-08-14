Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penampakan Ruang Kelas Timnas Indonesia U-20 di Hotel Sultan, Tempat Meramu Taktik hingga Sumber Motivasi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |22:07 WIB
Penampakan Ruang Kelas Timnas Indonesia U-20 di Hotel Sultan, Tempat Meramu Taktik hingga Sumber Motivasi
Ruang kelas Timnas Indonesia U-20 di Hotel Sultan, sering dipakai oleh Indra Sjafri (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA - Timnas Indonesia U-20 punya ruang kelas khusus yang berada di pojok lantai dasar Hotel Sultan, Senayan, Jakarta. Ruangan itu dijadikan tempat terbaik tim pelatih meramu taktik dan membakar semangat juang Skuad Garuda Nusantara.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di sana, rumah kelas itu terdapat tulisan "AFC U-20 Asian Cup Kami Datang". Tulisan itu menggambarkan motivasi tim itu dapat lolos ke ajang tersebut.

Ruang kelas Timnas Indonesia U-20 di Hotel Sultan (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)

Selanjutnya di sana juga tersusun vandel dari berbagai federasi. Itu menandakan lawan-lawan yang sudah dihadapi Timnas Indonesia.

Di ruang kelas itu juga ada sebuah medali emas SEA Games 2023. Medali itu kemungkinan sebagai aplikasi tim pelatih membakar semangat para pemain muda untuk berprestasi seperti Timnas Indonesia U-22.

Ada sebuah papan tulis berukuran sedang yang menjadi alat penting tim pelatih memberikan gambaran skema untuk para pemain. Tentunya, itu agar pemain memahami skema tim lewat goresan tinta di atas kertas sehingga dapat mengaplikasikan di lapangan.

Pelatih Indra Sjafri mengatakan, Timnas Indonesia U-20 memang saat ini sedang melakukan pemusatan latihan (TC) di Jakarta. Ia akan berusaha membentuk tim asuhannya dengan maksimal agar dapat lolos ke Piala Asia U-20 2025.

