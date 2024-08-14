Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri Pastikan Posisi Jens Raven dan Welber Jardim Aman untuk Kualifikasi Piala Asia U-20 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |07:14 WIB
Indra Sjafri Pastikan Posisi Jens Raven dan Welber Jardim Aman untuk Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
Indra Sjafri pastikan posisi Jens Raven dan Welber Jardim aman untuk Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 (Foto: PSSI)
INDRA Sjafri memastikan posisi Jens Raven dan Welber Halim Jardim di Timnas Indonesia U-20 aman untuk Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Sang pelatih mengatakan kedua pemain tadi dibutuhkan di skuad Garuda Muda.

Seperti diketahui, Jens Raven saat ini sudah kembali ke klubnya Dordrecht U-21 dan juga Welber fokus bersama Sao Paulo Junior. Jadi, kedua pemain itu tidak ikut serta dalam pemusatan latihan (TC) lanjutan Timnas Indonesia di Jakarta dan Korea Selatan.

 

Indra Sjafri mengatakan tidak masalah dalam TC tidak ada kedua pemain itu. Pasalnya, dia yakini Jens dan Welber kondisi akan tetap terjaga degan pola latihan di klub masing-masing.

"TC tidak ada, tapi untuk Piala Asia pasti ada. Kami kembalikan Jens dan Welber ke klub sudah lama ditinggalkan karena Piala AFF. Mereka juga main di luar kompetisi PSSI. Kami sepakat kembalikan ke klub," kata Indra Sjafri dalam wawancara OneOnOne Sindonews TV.

 BACA JUGA:

Pria yang juga menjabat direktur teknik PSSI itu mengatakan Jens Raven dan Welber akan diberikan tenggat waktu ideal untuk bergabung bersama Timnas Indonesia U-20. Hal itu agar kedua pemain tersebut benar-benar siap tempur seperti pemain lainnya yang melakukan TC.

"Sebenarnya, pemain siap bergabung minimal seminggu cukup," katanya.

