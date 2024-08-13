Kualifikasi Piala Asia U-20 2025: Indra Sjafri Ingatkan Pasukan Timnas Indonesia U-20 untuk Tak Remehkan Lawan

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Indra Sjafri mengingatkan anak buahnya untuk tak meremehkan siapa pun lawan yang akan mereka hadapi, terutama di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Karena alasan itu juga, Indra Sjafri akan mempersiapkan Timnas Indonesia U-20 sebaik mungkin sebelum tampil di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 tersebut.

Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia- tergabung di Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 bersama dengan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Ajang itu akan berlangsung pada 21-29 September 2024.

Indra Sjafri mengatakan dalam sepak bola segala bisa saja terjadi. Jadi, Timnas Indonesia dipastikan harus fokus sepenuhnya dalam setiap laga.

"Kami selalu menekankan kepada pemain siapapun lawan jangan ada pemikiran bahwa lawan lemah," kata Indra Sjafri dalam wawancara OneOnOne Sindonews TV, Selasa (13/8/2024).

Pria yang juga menjawab direktur teknik PSSI itu mengatakan timnya memang akan melakukan persiapan dengan cukup matang untuk ajang itu.