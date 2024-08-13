Advertisement
Tak Tahu Kekuatan Lawan Timnas Indonesia U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025, Indra Sjafri Santai

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |21:23 WIB
Tak Tahu Kekuatan Lawan Timnas Indonesia U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025, Indra Sjafri Santai
Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Indra Sjafri, mengakui buta akan kekuatan lawan-lawan Garuda Nusantara di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Namun, Indra Sjafri tak panik, ia mengaku sudah meminta tim analisis untuk melihat video rekaman permainan lawan Timnas Indonesia U-20 agar tahu kekuatan dan kelemahan mereka.

Sekadar informasi, skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia- tergabung di Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 bersama dengan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Ajang itu akan berlangsung pada 21-29 September 2024.

Jelang Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 tersebut, Indra Sjafri mengatakan saat ini dirinya hanya mengetahui kekuatan Timor Leste saja. Hal itu karena Timnas Indonesia U-20 sudah cukup sering berhadapan dengan tim tersebut.

Untuk Yaman dan Maladewa, Indra Sjafri mengaku belum pernah melawan kedua negara tersebut. Karenanya ia pun buta akan kekuatan Yaman dan Maladewa.

Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024

"Saya belum pernah melawan Maladewa dan Yaman," kata Indra Sjafri dalam wawancara OneOnOne Sindonews TV, Selasa (13/8/2024).

Pria yang juga menjabat mengatakan akan mencari tahu permainan tim lawan dalam waktu dekat. Hal itu agar dirinya bisa membedah kelemahan dan kekuatan calon lawan Timnas Indonesia U-20.

Halaman:
1 2
      
