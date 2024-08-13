Kalahkan Ribuan Peserta, 30 Putra Terbaik Papua Lolos Seleksi Papua Football Academy 2024

TIMIKA – Sebanyak 30 putra terbaik Papua diumumkan telah lolos seleksi Papua Football Academy (PFA) 2024, pada Senin 12 Agustus 2024. Nantinya 30 pesepakbola kelahiran 2011 dan 2012 yang sudah lolos itu akan menjadi siswa baru di homebase Mimika Sport Complex Angkatan ke-3 dan menjadi bagian dari PFA U-23.

Direktur Akademi Papua Football Academy Wolfgang Pikal, pun mengucapkan selama kepada 30 putra terbaik Papua tersebut. Menurut pemaparannya, ke-30 pemain itu sudah luar biasa karena mampu mengalahkan ribuan peserta.

“Mereka adalah Putra Papua terbaik yang lolos dalam seleksi PFA Cari Bakat 2024 dan berhasil bersaing dengan lebih dari dua ribu pendaftar dari berbagai wilayah di Papua,” kata Direktur Akademi Papua Football Academy Wolfgang Pikal, dikutip Selasa (13/8/2024).

Wolfgang Pikal mengatakan di 2024 ini PFA memperluas wilayah pencarian bakat untuk menjangkau sebanyak mungkin peserta seleksi. Tim scouting PFA menggelar seleksi khusus di tujuh lokasi yakni Nabire, Merauke, Jayapura, Sorong, Biak, Manokwari dan Mimika, ditambah 11 wilayah untuk mendekatkan akses anak-anak dalam mengikuti seleksi. Antara lain di Agats, Boven Digoel, FakFak, Kaimana, Keerom, Sarmi, Sentani, Serui, Supiori, Waropen dan Mappi.

Total pendaftar tahun ini sebanyak 2.110 peserta. Jumlah ini meningkat pesat dibandingkan kegiatan sebelumnya. Pada PFA Cari Bakat 2022 (seleksi di Timika, Jayapura, Merauke) terjaring sebanyak 477 peserta. Sedangkan PFA Cari Bakat 2023 (Timika, Jayapura, Merauke, Nabire, Waropen dan Serui) diikuti 445 peserta.

Wolfgang mengatakan dalam proses seleksi ini Tim Teknikal dan Manajemen PFA berupaya untuk mendapatkan kualitas talenta yang terbaik. Siswa terpilih juga harus memenuhi kriteria khusus dan melewati proses seleksi yang ketat. Hal ini sesuai dengan tantangan dan tuntutan kemajuan sepak bola modern dimana yang dibutuhkan tidak hanya bakat kemampuan teknik yang istimewa, tapi juga menyangkut standar postur badan dan kebugaran fisik.