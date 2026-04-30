Shin Tae-yong Resmi Jadi Penasehat Teknis Timnas 7 Football Indonesia

JAKARTA – Shin Tae-yong resmi ditunjuk sebagai Penasihat Teknis Timnas 7 Football Indonesia. Mantan pelatih Timnas Indonesia itu mengaku tertarik dengan visi dan misi dari Indonesia Football 7 Federation.

Ya, Indonesia Football 7 Federation mendeklarasikan struktur organisasi di Jakarta, Kamis (30/4/2026) sore WIB. Selain menunjuk Shin, mereka juga mengumumkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman sebagai ketua.

1. Persiapan

Shin diangkat untuk persiapan Timnas 7 Football Indonesia tampil dalam Intercontinental Cup 2026. Ajang itu akan berlangsung di Roma, Italia, pada 30 Juli-3 Agustus.

Dudung menegaskan begitu semangat berusaha membawa Indonesia harum di kancah internasional lewat Timnas 7 Football Indonesia. Ia akan memberikan kontribusi semaksimal mungkin untuk Indonesia Football 7 Federation.

"Kenapa saya sangat tertarik dengan Football 7 ini karena bisa ikut kejuaraan dunia. Dari 280 juta orang Indonesia, mestinya ada tujuh pemain hebat yang bisa masuk tim nasional," kata Dudung dalam konferensi pers, Kamis (30/4/2026).

Lebih lanjut, Dudung sangat senang Shin dapat menerima pinangannya untuk membantu Indonesia Football 7 Federation. Menurutnya, pria asal Korea Selatan itu sudah terlanjur cinta Indonesia dan siap totalitas membantu Timnas 7 Football Indonesia.