Ketum PSSI-nya Malaysia Bidik Medali Emas Olimpiade Angeles 2028, dari Cabang Olahraga Sepakbola?

Datuk Hamdin harap Malaysia bisa dapat emas Olimpiade Los Angeles 2028. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

KETUA Umum (Ketum) Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) atau PSSI-nya Malaysia, Datuk Hamidin Mohd Amin, membidik medali emas Olimpiade Los Angeles 2028. Kata-kata ini keluar bukan dalam statusnya sebagai Presiden FAM, melainkan sebagai Ketua Kontingen Malaysia (CdM) di Olimpiade Paris 2024.

“Persiapan (mendapatkan medali emas) harus dilanjutkan. Ini adalah impian kita dan kita harus berusaha dari sekarang,” kata Hamidin Mohd Amin, Okezone mengutip dari Makan Bola, Selasa (13/8/2024).

(Datuk Hamidin saat memimpin rapat di FAM. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

“Dengan berakhirnya Olimpiade Paris 2024, kami harus memulai persiapan dari sekarang sebelum Olimpiade Los Angeles 2028,” lanjutnya.

Datuk Hamidin Mohd Amin sendiri gagal membantu kontingen Malaysia mendapatkan medali emas Olimpiade Paris 2024. Tercatat, atlet-atlet Malaysia hanya mendapatkan dua medali perunggu dari Lee Zii Jia (bulutangkis nomor tunggal putra) dan Aaron Chia/Soh Woii Yik (bulutangkis nomor ganda putra).

Hasil ini penurunan ketimbang pencapaian di Olimpiade Tokyo 2020. Saat itu, atlet-atlet Malaysia mendapatkan 1 perak dan 1 perunggu.

Semenjak Malaysia ambil bagian di Olimpiade pada 1956, belum satu kali pun mereka mendapatkan medali emas. Karena itu, medali emas coba mereka bidik pada Olimpiade Los Angeles 1958.