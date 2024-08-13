Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ketum PSSI-nya Malaysia Bidik Medali Emas Olimpiade Angeles 2028, dari Cabang Olahraga Sepakbola?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |17:18 WIB
Ketum PSSI-nya Malaysia Bidik Medali Emas Olimpiade Angeles 2028, dari Cabang Olahraga Sepakbola?
Datuk Hamdin harap Malaysia bisa dapat emas Olimpiade Los Angeles 2028. (Foto: X/@FAM_Malaysia)
A
A
A

KETUA Umum (Ketum) Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) atau PSSI-nya Malaysia, Datuk Hamidin Mohd Amin, membidik medali emas Olimpiade Los Angeles 2028. Kata-kata ini keluar bukan dalam statusnya sebagai Presiden FAM, melainkan sebagai Ketua Kontingen Malaysia (CdM) di Olimpiade Paris 2024.

“Persiapan (mendapatkan medali emas) harus dilanjutkan. Ini adalah impian kita dan kita harus berusaha dari sekarang,” kata Hamidin Mohd Amin, Okezone mengutip dari Makan Bola, Selasa (13/8/2024).

Datuk Hamidin saat memimpin rapat di FAM. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

(Datuk Hamidin saat memimpin rapat di FAM. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

“Dengan berakhirnya Olimpiade Paris 2024, kami harus memulai persiapan dari sekarang sebelum Olimpiade Los Angeles 2028,” lanjutnya.

Datuk Hamidin Mohd Amin sendiri gagal membantu kontingen Malaysia mendapatkan medali emas Olimpiade Paris 2024. Tercatat, atlet-atlet Malaysia hanya mendapatkan dua medali perunggu dari Lee Zii Jia (bulutangkis nomor tunggal putra) dan Aaron Chia/Soh Woii Yik (bulutangkis nomor ganda putra).

Hasil ini penurunan ketimbang pencapaian di Olimpiade Tokyo 2020. Saat itu, atlet-atlet Malaysia mendapatkan 1 perak dan 1 perunggu.

Semenjak Malaysia ambil bagian di Olimpiade pada 1956, belum satu kali pun mereka mendapatkan medali emas. Karena itu, medali emas coba mereka bidik pada Olimpiade Los Angeles 1958.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184577//timnas_malaysia_bisa_dinyatakan_lolos_piala_asia_2027_hari_ini_malaysiant-Kza7_large.jpg
Timnas Malaysia Lolos Piala Asia 2027 Hari Ini, Begini Syaratnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181724//imanol_machuca_dilarang_bermain_1_tahun_karena_membela_timnas_malaysia_machucaimanol-iJ5k_large.jpg
Kisah Miris Imanol Machuca, Dilarang FIFA Bermain 1 Tahun Gara-Gara 17 Menit Bela Timnas Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181176//timnas_malaysia-EdWx_large.jpg
Banding Ditolak FIFA soal Skandal Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia, FAM Siap Mengadu ke CAS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177364//timnas_malaysia_vs_nepal-PD72_large.jpg
Resmi Kirim Gugatan kepada AFC, Nepal Minta Hasil Laga Pertama vs Timnas Malaysia Dibatalkan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/50/1646561/daniel-dubois-batalkan-duel-lawan-frank-sanchez-tinju-kelas-berat-memanas-gsu.webp
Daniel Dubois Batalkan Duel Lawan Frank Sanchez, Tinju Kelas Berat Memanas!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/09/bek_timnas_indonesia_kevin_diks.jpg
5 Kandidat Siap-Siap! PSSI Pastikan Seleksi Pelatih Timnas Indonesia Lebih Ketat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement