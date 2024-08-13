Cerita Mailson Lima saat Resmi Gabung Persib Bandung, Sebut Nama 2 Pemain yang Paling Membantunya

DUA pemain Persib Bandung yang namanya disebut Mailson Lima saat resmi gabung ke klub menarik diulas. Kedua pemain itu adalah Marc Klok dan Nick Kuipers.

Tentu saja, ada alasan khusus yang membuat Mailson Lima menyebut khusus dua nama pemain itu. Menurutnya, kedua pemain yang sama-sama kelahiran Belanda itu sudah banyak membantunya. Paling tidak, Marc Klok dan Nick Kuipers memberi informasi mengenai Persib Bandung.

Mailson Lima mengaku tidak berkomunikasi dengan banyak orang sebelum Persib Bandung menyodorkan kontrak. Termasuk dengan para pemain dari tim berjulukan Maung Bandung ini.

“Saya mendapat banyak informasi dari orang-orang yang membawa ke klub ini, jadi itu cukup bagi saya,” kata Mailson Lima di Stadion Arcamanik Bandung, Minggu 11 Agustus 2024.

Setelah tiba dan bergabung dengan Persib, Lima mengaku langsung berkomunikasi dengan Marc Klok dan Nick Kuipers. Tentunya hal itu bermanfaat baginya.

“Mereka banyak membantu saya, bicara mengenai klub dan banyak hal dan itu bagus,” tutur Mailson Lima.