Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Cerita Mailson Lima saat Resmi Gabung Persib Bandung, Sebut Nama 2 Pemain yang Paling Membantunya

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |00:03 WIB
Cerita Mailson Lima saat Resmi Gabung Persib Bandung, Sebut Nama 2 Pemain yang Paling Membantunya
Mailson Lima kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

DUA pemain Persib Bandung yang namanya disebut Mailson Lima saat resmi gabung ke klub menarik diulas. Kedua pemain itu adalah Marc Klok dan Nick Kuipers.

Tentu saja, ada alasan khusus yang membuat Mailson Lima menyebut khusus dua nama pemain itu. Menurutnya, kedua pemain yang sama-sama kelahiran Belanda itu sudah banyak membantunya. Paling tidak, Marc Klok dan Nick Kuipers memberi informasi mengenai Persib Bandung.

Mailson Lima mengaku tidak berkomunikasi dengan banyak orang sebelum Persib Bandung menyodorkan kontrak. Termasuk dengan para pemain dari tim berjulukan Maung Bandung ini.

Marc Klok

“Saya mendapat banyak informasi dari orang-orang yang membawa ke klub ini, jadi itu cukup bagi saya,” kata Mailson Lima di Stadion Arcamanik Bandung, Minggu 11 Agustus 2024.

Setelah tiba dan bergabung dengan Persib, Lima mengaku langsung berkomunikasi dengan Marc Klok dan Nick Kuipers. Tentunya hal itu bermanfaat baginya.

“Mereka banyak membantu saya, bicara mengenai klub dan banyak hal dan itu bagus,” tutur Mailson Lima.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/49/1646409/indonesia-rally-team-siap-kibarkan-merah-putih-di-adelaide-rally-2025-xzk.webp
Indonesia Rally Team Siap Kibarkan Merah Putih di Adelaide Rally 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/link_live_streaming_borussia_dortmund_vs_vfb_stutt.jpg
Link Live Streaming Borussia Dortmund vs Stuttgart, Saksikan Gratis di Vision+!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement