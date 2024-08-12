Biodata dan Agama Miroslav Fernando, Pemain Atletico Madrid Junior yang Sebut Latihan Timnas Indonesia U-17 Asuhan Nova Arianto Berat

Simak biodata dan agama Miroslav Fernando, pemain Atletico Madrid junior yang sebut latihan Timnas Indonesia U-17 berat (Foto: Instaram/@miro.momor)

BIODATA dan agama Miroslav Fernando, pemain Atletico Madrid junior yang sebut latihan Timnas Indonesia U-17 asuhan Nova Arianto berat, menarik untuk diulas. Sebab, namanya sedang mencuri perhatian.

Timnas Indonesia U-17 belum lama ini menggelar seleksi untuk memperkuat skuad jelang Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Pada seleksi yang digelar 5-10 Agustus 2024 itu, ada sebanyak 32 nama yang dipanggil.

Salah satu yang paling menarik perhatian adalah pemain asal Atletico Madrid junior, Miroslav Fernando Momor. Dalam salah satu wawancara di tengah seleksi, ia menyebut jika pola latihan yang diterapkan oleh Nova terbilang berat meski merasa hal itu lumrah.

"Ya, kalau mau main di timnas harus mati-matian," kata Miro –sapaan akrabnya.

Lebih lanjut, Miro juga menjelaskan jika meski latihan ala Nova berat, namun intensitas di Atletico Madrid lebih tinggi. Menurutnya, faktor cuaca menjadi kendala yang dihadapi saat ini.

"Mungkin (yang membedakan) intensitasnya ya lebih tinggi di sana (Atletico Madrid) dan kualitas passing juga," kata Miro.

"Mungkin saya sulit di cuaca saja sih adaptasinya," jelasnya.

Miroslav Fernando Momor adalah salah satu talenta berbakat tanah air. Lahir pada 8 Agustus 2024, ayahnya adalah pegiat olahraga bernama Febry F Momor. Sedangkan ibunya bernama Chrisye Vonica.