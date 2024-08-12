Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Biodata dan Agama Miroslav Fernando, Pemain Atletico Madrid Junior yang Sebut Latihan Timnas Indonesia U-17 Asuhan Nova Arianto Berat

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |13:24 WIB
Biodata dan Agama Miroslav Fernando, Pemain Atletico Madrid Junior yang Sebut Latihan Timnas Indonesia U-17 Asuhan Nova Arianto Berat
Simak biodata dan agama Miroslav Fernando, pemain Atletico Madrid junior yang sebut latihan Timnas Indonesia U-17 berat (Foto: Instaram/@miro.momor)
A
A
A

BIODATA dan agama Miroslav Fernando, pemain Atletico Madrid junior yang sebut latihan Timnas Indonesia U-17 asuhan Nova Arianto berat, menarik untuk diulas. Sebab, namanya sedang mencuri perhatian.

Timnas Indonesia U-17 belum lama ini menggelar seleksi untuk memperkuat skuad jelang Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Pada seleksi yang digelar 5-10 Agustus 2024 itu, ada sebanyak 32 nama yang dipanggil.

 Miroslav Fernando (Foto: Instagram/@miro.momor)

Salah satu yang paling menarik perhatian adalah pemain asal Atletico Madrid junior, Miroslav Fernando Momor. Dalam salah satu wawancara di tengah seleksi, ia menyebut jika pola latihan yang diterapkan oleh Nova terbilang berat meski merasa hal itu lumrah.

"Ya, kalau mau main di timnas harus mati-matian," kata Miro –sapaan akrabnya.

Lebih lanjut, Miro juga menjelaskan jika meski latihan ala Nova berat, namun intensitas di Atletico Madrid lebih tinggi. Menurutnya, faktor cuaca menjadi kendala yang dihadapi saat ini.

"Mungkin (yang membedakan) intensitasnya ya lebih tinggi di sana (Atletico Madrid) dan kualitas passing juga," kata Miro.

"Mungkin saya sulit di cuaca saja sih adaptasinya," jelasnya.

Miroslav Fernando Momor adalah salah satu talenta berbakat tanah air. Lahir pada 8 Agustus 2024, ayahnya adalah pegiat olahraga bernama Febry F Momor. Sedangkan ibunya bernama Chrisye Vonica.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184265/timnas_indonesia_u_17_lolos_piala_asia_u_17_2026_tanpa_kualifikasi_timnasindonesia-51zM_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Lolos Piala Asia U-17 2026 Tanpa Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183465/nova_arianto-FpTk_large.jpg
Nova Arianto Ingatkan Timnas Indonesia U-17: Jangan Cepat Puas Usai Cetak Kemenangan Perdana di Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183320/fadly_alberto_hengga_mencurahkan_isi_hatinya_usai_timnas_indonesia_u_17_kandas_di_piala_dunia_u_17_2025-D9MG_large.jpg
Curhatan Fadly Alberto Usai Timnas Indonesia U-17 Kandas di Piala Dunia U-17 2025: Ungkap Cobaan yang Dialami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183315/timnas_indonesia_u_17-LxB9_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Tiba di Tanah Air Usai Berlaga di Piala Dunia U-17 2025, Erick Thohir Sambut Hangat
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/18/50/1645487/oleksandr-usyk-resmi-lepas-sabuk-wbo-fabio-wardley-naik-takhta-isq.webp
Oleksandr Usyk Resmi Lepas Sabuk WBO, Fabio Wardley Naik Takhta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/indra_sjafri_ivar_jenner.jpg
Komentar Mengejutkan Indra Sjafri usai Timnas Indonesia U-22 Imbangi Mali
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement