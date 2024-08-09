Pemain Atletico Madrid Junior Miroslav Fernando Sebut Pola Latihan Timnas Indonesia U-17 Asuhan Nova Arianto Berat

JAKARTA - Pemain Atletico Madrid junior, Miroslav Fernando Momor, menyatakan pola latihan Timnas Indonesia U-17 di bawah kepemimpinan Nova Arianto cukup berat. Namun, ia tidak masalah karena sudah terbiasa berlatih dengan ekstra kerja keras.

Pemain tersebut saat ini sedang menjalani seleksi untuk menembus Skuad Garuda Muda. Seleksi itu berlangsung sejak 5 Agustus sampai dengan 10 Agustus 2024 di Jakarta.

Miroslav Fernando mengatakan sangat menikmati pola latihan berat yang dijalaninya saat ini. Menurutnya, untuk menembus Timnas Indonesia U-17 memang harus berjuang habis-habisan.

"Ya, kalau mau main di timnas harus mati-matian," kata Miroslav di Jakarta, Kamis 8 Agustus 2024.

Pemain kelahiran 2008 itu menyatakan pola latihan sebenarnya lebih berat saat bersama Atletico Madrid. Ia nilai sejauh ini cukup lancar menjalani seleksi tersebut.