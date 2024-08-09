Pemain Atletico Madrid Junior Berambisi Tembus Skuad Timnas Indonesia U-17

PEMAIN Atletico Madrid junior, Miroslav Fernando Momor, berambisi bisa masuk skuad Timnas Indonesia U-17. Oleh karena itu, ia akan berusaha unjuk kualitas di depan sang pelatih Nova Arianto.

Asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia itu memang sedang menyeleksi pemain tambahan untuk Skuad Garuda Muda di Jakarta, pada 5-10 Agustus 2024. Nantinya, pemain terpilih akan menjalani pemusatan latihan (TC) dan seleksi lanjutan yang dimulai 12 Agustus 2024 di Bali.

Miroslav Fernando mengatakan sangat bersemangat dapat ambil bagian dalam seleksi tersebut. Ia pun siap bersaing dengan pemain lainnya demi mewujudmman targetnya membela Timnas Indonesia U-17 dalam Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

"Saya senang sekali bisa diberikan kesempatan untuk ikut seleksi lagi. Semoga kali ini bisa sesuai dengan ekspektasi dan lolos ke tahap selanjutnya," kata Miroslav di Jakarta, Kamis 8 Agustus 2024.

Pemain kelahiran 2008 itu mengatakan paling terpenting saat ini terus berusaha memberikan yang terbaik dalam seleksi itu. Hal itu selalu dirinya tanamkan saat berada di lapangan.