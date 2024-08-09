Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Atletico Madrid Junior Berambisi Tembus Skuad Timnas Indonesia U-17

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |18:06 WIB
Pemain Atletico Madrid Junior Berambisi Tembus Skuad Timnas Indonesia U-17
Pemain Atletico Madrid, Miroslav Fernando Momor, bertekad menembus skuad Timnas Indonesia U-17 (Foto: Instagram/@miro.momor)
PEMAIN Atletico Madrid junior, Miroslav Fernando Momor, berambisi bisa masuk skuad Timnas Indonesia U-17. Oleh karena itu, ia akan berusaha unjuk kualitas di depan sang pelatih Nova Arianto.

Asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia itu memang sedang menyeleksi pemain tambahan untuk Skuad Garuda Muda di Jakarta, pada 5-10 Agustus 2024. Nantinya, pemain terpilih akan menjalani pemusatan latihan (TC) dan seleksi lanjutan yang dimulai 12 Agustus 2024 di Bali.

Miroslav Fernando (Foto: Instagram/@miro.momor)

Miroslav Fernando mengatakan sangat bersemangat dapat ambil bagian dalam seleksi tersebut. Ia pun siap bersaing dengan pemain lainnya demi mewujudmman targetnya membela Timnas Indonesia U-17 dalam Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

"Saya senang sekali bisa diberikan kesempatan untuk ikut seleksi lagi. Semoga kali ini bisa sesuai dengan ekspektasi dan lolos ke tahap selanjutnya," kata Miroslav di Jakarta, Kamis 8 Agustus 2024. 

Pemain kelahiran 2008 itu mengatakan paling terpenting saat ini terus berusaha memberikan yang terbaik dalam seleksi itu. Hal itu selalu dirinya tanamkan saat berada di lapangan.

