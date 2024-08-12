Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Adu Harga Pasaran Wonderkid Timnas Indonesia Ronaldo Kwateh dengan Marselino Ferdinan yang Ternyata Beda Jauh

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |13:10 WIB
Adu Harga Pasaran Wonderkid Timnas Indonesia Ronaldo Kwateh dengan Marselino Ferdinan yang Ternyata Beda Jauh
Adu harga pasaran Ronaldo Kwateh dan Marselino Ferdinan menarik untuk diulik (Foto: Instagram/@ronaldokwateh7)
A
A
A

ADU harga pasaran wonderkid Timnas Indonesia Ronaldo Kwateh dengan Marselino Ferdinan yang ternyata beda jauh. Keduanya diketahui sama-sama mengawali karier dari Timnas Indonesia U-19.

Dua pemain muda kebanggaan Timnas Indonesia, Ronaldo Kwateh dan Marselino Ferdinan dikenal sebagai seorang sahabat sejak lama. Keduanya bahkan menjadi tumpuan Skuad Garuda muda beberapa waktu lalu.

Ronaldo Kwateh dan Marselino Ferdinan (Foto: Instagram/@ronaldokwateh7)

Di tangan Shin Tae-yong, Kwateh dan Marselino menjadi dua pilar penting yang diproyeksikan untuk Piala Dunia U-20 2023 yang seyogyanya digelar di Indonesia. Meski ajang tersebut batal, namun berkat bakat luar biasanya, mereka tetap diandalkan hingga menembus Timnas Indonesia di usia muda.

Bukan hanya sama-sama menembus timnas di usia sangat muda, kedua pemain kelahiran 2004 itu juga sama-sama beruntung mendapat tawaran bermain di luar negeri. Kwateh akhirnya berkesempatan bergabung dengan Bodrum FK di Liga Turki, sedangkan Marselino berkostum KMSK Deinze di Liga Belgia.

Sejak saat itu, nasib keduanya mulai berkebalikan. Ronaldo Kwateh yang diproyeksikan sebagai penyerang masa depan Timnas Indonesia mengalami cedera parah yang membuatnya harus menepi hingga tak dapat bermain sekali pun untuk timnya.

Berbeda dengan itu, Marselino Ferdinan justru mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Pemain berposisi gelandang itu bahkan selalu menjadi bagian penting dalam beberapa ajang yang diikuti Timnas Indonesia.

Bukan hanya soal itu, harga pasaran keduanya juga sangat berbeda jauh. Ronaldo Kwateh yang telah menepi selama berbulan-bulan hanya memiliki harga pasar sebesar Rp2,61 miliar. Angka itu menurun dari setahun yang lalu saat dirinya masih bermain di Liga Indonesia.

Halaman:
1 2
      
