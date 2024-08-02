Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Gabung Muangthong United?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |14:53 WIB
Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Gabung Muangthong United?
Marselino Ferdinan gabung Muangthong United? (Foto: PSSI)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia Marselino Ferdinan gabung Muangthong United? Akun X @indostransfer melempar spekulasi ada salah satu pemain Timnas Indonesia yang gabung skuad Muangthong United di Liga 1 Thailand 2024-2025.

“Penggawa Timnas Indonesia dikabarkan bakal gabung dengan klub Liga Thailand untuk musim 2024-2025 ini. Pemain yang bersangkutan dikabarkan telah tanda tangan kontrak dan tinggal diumumkan resmi ke publik. Apakah salah satu dari empat pemain yang sempat aku singgung beberapa hari lalu di bawah ini? Menarik ditunggu!,” tulis akun @indostransfer.

Marselino Ferdinan gabung Muangthong United? (Foto: X/@Indostransfer)

(Marselino Ferdinan gabung Muangthong United? (Foto: X/@Indostransfer)

Sebanyak empat pemain yang disinggung akun di atas adalah Marselino Ferdinan, Ragnar Oratmangoen, Thom Haye dan Justin Hubner. Namun, melihat gelagat saat ini, rumor mengarah ke Marselino Ferdinan.

Marselino Ferdinan follow Jacob Mahler. (Foto: Instagram/@jacob.mahler)

(Marselino Ferdinan follow Jacob Mahler. (Foto: Instagram/@jacob.mahler)

Indikasi itu muncul karena Marselino Ferdinan tiba-tiba mem-follow akun Instagram bek Timnas Singapura, Jacob Mahler. Sekadar diketahui, Jacob Mahler baru saja gabung Muangthong United setelah musim lalu memperkuat Madura United.

Rumor di atas membuat kesal sejumlah netizen Tanah Air. Mereka tak suka Marselino Ferdinan melanjutkan karier di Asia Tenggara, alih-alih Eropa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/46/3067736/gara-gara-wojciech-szczesny-kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gagal-gabung-barcelona-8NastIoIBX.jpg
Gara-Gara Wojciech Szczesny, Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gagal Gabung Barcelona?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/46/3067137/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gabung-barcelona-pada-2025-segini-uang-yang-mesti-dikeluarkan-blaugrana-jxZb7lwxam.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gabung Barcelona pada 2025? Segini Uang yang Mesti Dikeluarkan Blaugrana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/45/3066115/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-masuk-bidikan-manchester-united-untuk-gantikan-andre-onana-SKZh1TJ4dt.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Masuk Bidikan Manchester United untuk Gantikan Andre Onana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/51/3063648/profil-brisbane-roar-klub-milik-pengusaha-indonesia-yang-resmi-rekrut-rafael-struick-dari-ado-den-haag-jgd1faHSrn.jpg
Profil Brisbane Roar, Klub Milik Pengusaha Indonesia yang Resmi Rekrut Rafael Struick dari ADO Den Haag
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/49/1642479/rifat-dan-el-mayka-sungkarjadi-yang-tercepat-di-grup-r-kejurnas-sprint-rally-2025-putaran-6-uxv.webp
Rifat dan El Mayka SungkarÂ Jadi yang Tercepat di Grup R Kejurnas Sprint Rally 2025 Putaran 6
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/20/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto.jpg
Terungkap! Begini Suasana Ruang Ganti Timnas Indonesia U-17 jelang Lawan Honduras
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement