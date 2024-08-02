Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Gabung Muangthong United?

PEMAIN Timnas Indonesia Marselino Ferdinan gabung Muangthong United? Akun X @indostransfer melempar spekulasi ada salah satu pemain Timnas Indonesia yang gabung skuad Muangthong United di Liga 1 Thailand 2024-2025.

“Penggawa Timnas Indonesia dikabarkan bakal gabung dengan klub Liga Thailand untuk musim 2024-2025 ini. Pemain yang bersangkutan dikabarkan telah tanda tangan kontrak dan tinggal diumumkan resmi ke publik. Apakah salah satu dari empat pemain yang sempat aku singgung beberapa hari lalu di bawah ini? Menarik ditunggu!,” tulis akun @indostransfer.

(Marselino Ferdinan gabung Muangthong United? (Foto: X/@Indostransfer)

Sebanyak empat pemain yang disinggung akun di atas adalah Marselino Ferdinan, Ragnar Oratmangoen, Thom Haye dan Justin Hubner. Namun, melihat gelagat saat ini, rumor mengarah ke Marselino Ferdinan.

(Marselino Ferdinan follow Jacob Mahler. (Foto: Instagram/@jacob.mahler)

Indikasi itu muncul karena Marselino Ferdinan tiba-tiba mem-follow akun Instagram bek Timnas Singapura, Jacob Mahler. Sekadar diketahui, Jacob Mahler baru saja gabung Muangthong United setelah musim lalu memperkuat Madura United.

Rumor di atas membuat kesal sejumlah netizen Tanah Air. Mereka tak suka Marselino Ferdinan melanjutkan karier di Asia Tenggara, alih-alih Eropa.