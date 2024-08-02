Kisah Elkan Baggott, Dicueki Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Kini Bermain di Kasta Tertinggi Liga Inggris

Elkan Baggott dicueki Shin Tae-yong di Timnas Indonesia tetapi segera bermain di Liga Inggris 2024-2025 (Foto: Instagram/@elkanbaggott)

KISAH Elkan Baggott, dicueki Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, kini bermain di kasta tertinggi Liga Inggris, menarik untuk diulas. Namanya masuk dalam proyeksi skuad Ipswich Town.

Baggott dan Shin diduga berselisih gara-gara sang pemain tidak menjawab surat pemanggilan jelang playoff cabor sepakbola Olimpiade Paris 2024, awal Mei 2024. Ketika itu, Timnas Indonesia U-23 hendak menghadapi Timnas Guinea U-23 di Paris, Prancis.

Shin berencana menggunakan jasa Baggott untuk mengawal lini belakang Timnas Indonesia U-23. Apalagi, ia baru kembali dari masa peminjaman di Bristol Rovers dan tidak ada kewajiban membela klub.

Sayangnya, Baggott tak kunjung menjawab surat pemanggilan dari PSSI. Alhasil, Shin membalas perlakuan itu dengan tidak memanggilnya pada laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 saat Timnas Indonesia meladeni Timnas Irak (6 Juni) dan Timnas Filipina (11 Juni 2024).

Sampai hari ini, belum ada tanda-tanda kedua sosok itu akan rujuk. Agenda Timnas Indonesia sendiri masih cukup jauh, yakni terdekat melawan Timnas Arab Saudi pada 5 September 2024.

Di tengah-tengah hal tersebut, ada kabar baik dari Baggott. Pesepakbola kelahiran Bangkok (Thailand) itu terdaftar dalam skuad Ipswich Town untuk Premier League atau kasta teratas Liga Inggris 2024-2025.