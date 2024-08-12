Hasil Arema FC vs Dewa United di Liga 1 2024-2025: Sengit, Laga Berakhir Tanpa Gol

BLITAR – Hasil Arema FC vs Dewa United di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Soepriadi, Kota Blitar, Jawa Timur, Senin (12/8/2024) sore WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Kedua kesebelasan bermain sengit sejak awal laga. Namun, sampai peluit akhir berbunyi, tidak ada gol tercipta di Blitar.

Jalannya Pertandingan

Arema FC dan Dewa United bermain lepas sejak awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim menampilkan intensitas tinggi dalam laga tersebut.

Jual beli serangan pun disajikan kedua tim dalam laga itu. Namun, Singo Edan -julukan Arema FC dan Dewa United- belum bisa memaksimalkan peluang untuk menjadi gol pembuka keunggulan.

Sampai akhir babak pertama belum ada gol yang tercipta dalam laga itu. Alhasil, kedudukan antara antara Arema FC dan Dewa United masih imbang 0-0.

Permainan dengan intensitas tinggi kembali ditampilkan kedua tim sejak menit awal babak pertama. Arema FC dan Dewa United berusa saling membongkar lini pertahanan masing-masing.

Pada menit ke-72, Julian Guevara harus meninggalkan lapangan dengan menggunakan ambulance. Hal itu setelah dia mengalami benturan kepala dengan rekan setimnya.