HOME BOLA LIGA INDONESIA

Lawan Borneo FC di Laga Perdana Liga 1 2024-2025, Pelatih Semen Padang: Masalah Hasil Serahkan kepada Yang Maha Kuasa

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |11:38 WIB
Lawan Borneo FC di Laga Perdana Liga 1 2024-2025, Pelatih Semen Padang: Masalah Hasil Serahkan kepada Yang Maha Kuasa
Para pemain Semen Padang siap mentas di Liga 1 2024-2025. (Foto: Semen Padang)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Semen Padang FC, Hendri Susilo, beberkan persiapan jelang melawan Borneo FC di laga perdana Liga 1 2024-2025. Sudah menyiapkan skuadnya sebaik mungkin untuk bisa meredam kekuatan Pesut Etam -julukan Borneo FC, Hendri Susilo kini menyelesaikan masalah hasil kepada Yang Maha Kuasa.

Meski duel melawan Borneo FC diyakini berjalan sulit, Semen Padang yang berstatus sebagai tim promosi tetap optimis. Hendri mengungkapkan laga nanti akan menjadi ajang pembuktian bagi timnya.

“Pertandingan lawan Borneo FC adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan kami bersaing di Liga 1. Kami sudah mempersiapkan tim dengan baik dan siap menghadapi Borneo FC,” kata Hendri, dilansir dari situs resmi LIB, Senin (12/8/2024).

Semen Padang

Hendri memberi sinyal bagus jelang melawan Borneo FC. Pelatih berusia 58 tahun itu membeberkan kalau skuad Semen Padang selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

"Bersyukur performa para pemain semakin hari semakin baik. Kami berharap mereka bisa memberikan yang terbaik di laga perdana nanti,” terang Hendri.

Kendati begitu, Hendri tidak ingin berbicara masalah hasil yang bakal didapat anak asuhnya pada laga nanti. Yang terpenting, dia ingin para pemain Semen Padang FC berjuang maksimal demi mengunci poin penuh atas Borneo FC.

“Terpenting kami berjuang habis-habisan. Masalah hasil, kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa,” papar Hendri.

