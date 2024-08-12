Bobotoh dan Kesempatan Main di AFC Champions League Jadi Alasan Mailson Lima Terima Tawaran Persib Bandung

MAILSON Lima mengungkapkan alasannya mau terima tawaran membela Persib Bandung. Bobotoh dan AFC Champions League (ACL) 2 menjadi faktor utama.

Mailson Lima mengaku memiliki hasrat yang besar untuk bermain di Asia meski Persib Bandung hanya bermain di level 2. Sebab saat ini usianya sudah mencapai 30 tahun.

“Dan ketika saya melihat fasilitas yang dimiliki Persib, fansnya (Bobotoh), tim juara yang bermain di AFC Champions League 2, tidak ada keraguan dari saya untuk datang dan bergabung,” ungkap Mailson Lima di Stadion Arcamanik Bandung, Minggu 11 Agustus 2024.

Pemain yang pernah membela timnas Tanjung Verde ini pun mengaku sudah merasakan dukungan yang diberikan Bobotoh kepadanya termasuk timnya. Itu terjadi saat Persib Bandung berhadapan dengan PSBS Biak di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat (9/8/2024) kemarin.

“Ya, mereka luar biasa. Ketika pertandingan, kadang kami bisa mendengar mereka berteriak dan itu bisa kami rasakan bagaimana keriuhan yang mereka buat. Terutama setelah pertandingan, rasanya luar biasa untuk pertama kalinya,” tuturnya.

Ia lega lantaran di laga tersebut, Persib Bandung berhasil memenangkan pertandingan. Pangeran Biru kandaskan PSBS Biak 4-1.