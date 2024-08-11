Hasil Atletico Madrid vs Juventus di Laga Uji Coba Pramusim 2024-2025: Los Rojiblancos Permalukan Bianconeri 2-0

GOTHENBURG – Atletico Madrid berhasil mempermalukan Juventus di laga uji coba pramusim 2024-2025. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Nya Ullevi, Gothenburg, Swedia, pada Minggu (11/8/2024) malam WIB tersebut, Atletico tepatnya menang dengan skor 2-0.

Awalnya laga berjalan cukup ketat. Terbukti kedua tim sama kuat 0-0 hampir di sepanjang babak pertama.

Kendati demikian, Los Rojiblancos –julukan Atletico– dapat mencuri gol di menti 45. Gol Atletico dibuka oleh Joao Felix.

Pada babak kedua, kedua tim kembali jual beli serangan. Permainan kembali berjalan alot.

Juventus sendiri tampak benar-benar kesulitan menyerang meski sedikit unggul dalam hal penguasaan bola. Atletico pun akhirnay mampu mencetak gol lagi di menit 85 via tendangan penalti Angel Correa.