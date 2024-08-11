Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Atletico Madrid vs Juventus di Laga Uji Coba Pramusim 2024-2025: Los Rojiblancos Permalukan Bianconeri 2-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |22:21 WIB
Hasil Atletico Madrid vs Juventus di Laga Uji Coba Pramusim 2024-2025: <i>Los Rojiblancos</i> Permalukan <i>Bianconeri</i> 2-0
Suasana laga Atletico Madrid vs Juventus di laga uji coba pramusim 2024-2025. (Foto: Instagram/juventus)
A
A
A

GOTHENBURG Atletico Madrid berhasil mempermalukan Juventus di laga uji coba pramusim 2024-2025. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Nya Ullevi, Gothenburg, Swedia, pada Minggu (11/8/2024) malam WIB tersebut, Atletico tepatnya menang dengan skor 2-0.

Awalnya laga berjalan cukup ketat. Terbukti kedua tim sama kuat 0-0 hampir di sepanjang babak pertama.

Kendati demikian, Los Rojiblancos –julukan Atletico– dapat mencuri gol di menti 45. Gol Atletico dibuka oleh Joao Felix.

Pada babak kedua, kedua tim kembali jual beli serangan. Permainan kembali berjalan alot.

Atletico Madrid vs Juventus

Juventus sendiri tampak benar-benar kesulitan menyerang meski sedikit unggul dalam hal penguasaan bola. Atletico pun akhirnay mampu mencetak gol lagi di menit 85 via tendangan penalti Angel Correa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184482/simak_profil_rizki_nur_fadhilah_yang_diduga_jadi_korban_tppo_ke_kamboja-Jjzn_large.jpg
Profil Rizki Nur Fadhilah, Jebolan Diklat Persib yang Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184444/appi_mendesak_pemerintah_ri_turun_tangan_mengusut_tuntas_kasus_dugaan_tppo_yang_dialami_rizki_nur_fadhilah-1tF5_large.jpg
Pesepakbola Indonesia Rizki Nur Fadhilah Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja, APPI Desak Pemerintah Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184264/rizky_ridho-Dpk4_large.jpg
Media Inggris Remehkan Gol Rizky Ridho yang Masuk Nominasi Puskas Award 2025: Membosankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184234/berikut_dua_prestasi_kandidat_pelatih_timnas_indonesia_jesus_casas-SiCv_large.jpg
2 Prestasi Kandidat Pelatih Timnas Indonesia Jesus Casas, Nomor 1 Juara Turnamen Kawasan!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/19/11/1645795/7-pencetak-gol-terbanyak-di-awal-musim-sejak-tahun-2000-messi-tak-terbendung-qyw.jpg
7 Pencetak Gol Terbanyak di Awal Musim Sejak Tahun 2000: Messi Tak Terbendung
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/jonatan_christie_melenggang_ke_babak_16_besar_aust.jpg
Tragis! Jonatan Christie Diusir Wakil Jepang di Babak Awal Australian Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement