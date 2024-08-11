Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Arsenal vs Olympique Lyon di Laga Pramusim 2024-2025: The Gunners Menang 2-0

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |22:17 WIB
Hasil Arsenal vs Olympique Lyon di Laga Pramusim 2024-2025: <i>The Gunners</i> Menang 2-0
Arsenal menang 2-0 atas Lyon di laga pramusim 2024-2025 (Foto: Instagram/Arsenal)
A
A
A

ARSENAL meraih hasil positif kala menghadapi Olympique Lyon di laga pramusim 2024-2025. The Gunners -julukan Arsenal- menang meyakinakn 2-0 pada laga bertajuk Emirates Cup yang berlangsung di Emirates Stadium, Minggu (11/8/2024) malam WIB.

Pasukan Mikel Arteta unggul cepat berkat gol William Saliba pada menit ke-9. Gabriel Magalhaes kemudian menggenapkan kemenangan Arsenal lewat golnya di menit ke-27.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Arsenal langsung bermain menyerang di awal pertandingan. Kai Havertz dan rekan-rekan bergantian mencari celah ke lini pertahanan Lyon.

Laga baru sembilan menit berjalan, William Saliba berhasil membawa Arsenal unggul 1-0. Saliba mencatatkan namanya di papan skor usai memanfaatkan umpan dari Declan Rice.

Unggul satu gol membuat Arsenal bermain lebih percaya diri. Gabriel Magalhaes membawa Arsenal menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0 lewat golnya di menit ke-27.

