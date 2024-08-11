Kembangkan Bibit Muda Potensial, Mustika Java International Cup 2024 Siap Digelar

TURNAMEN sepakbola usia muda Mustika Java International Cup 2024 akan digelar di Stadion Madya, Jakarta, pada 24 hingga 25 Agustus mendatang. Pemenang di kompetisi ini akan dikirim untuk berlaga di turnamen internasional.

Turnamen itu diselenggarakan oleh Java Soccer Academy. Akademi sepak bola itu berkolaborasi dengan operator turnamen internasional terbesar di Malaysia, yakni Maxim Event.

Pembina Java Soccer Academy, Reza Eka Pahlevi menjelaskan ajang itu bertujuan untuk mengembangkan potensi bakat-bakat muda dari berbagai penjuru nusantara. Dia mendukung penuh berbagai program-program pengembangan usia dini di Java Soccer Academy, termasuk program beasiswa untuk anak-anak berbakat.

"Mustika Java International Cup 2024 adalah bentuk nyata kami dalam mencari danmengembangkan bibit-bibit muda potensial yang dimiliki Indonesia. Indonesia adalah negara besar yang juga memiliki potensi sepak bola besar," ucap Reza dalam keteranganya.

"Kami ingin ‘Garuda’ terus terbang tinggi dan menjadi kekuatan besar sepak bola di Asia kelak. Dan, mimpi besar itu dimulai dari pengembangan sepak bola usia muda,’’ tambahnya.

Mustika Java International Cup 2024 akan mempertandingkan dua kategori, yakni Sekolah SepakBola (SSB) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Untuk kategori SSB, ada dua kelompok usia, yakni U-12 dan U-14. Sebanyak 16 tim yang akan bersaing di masing-masing kategori.

Nantinya, pemenang atau juara 1 dari kategori Sekolah Sepak Bola (U-12 dan U-14) akan dikirim untuk berlaga di Kuala Lumpur Cup 2025. Sementara untuk juara 2 akan mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp 15 juta dan juara 3 bersama akan dihadiahi uang pembinaan sebesar Rp 7,5 juta.