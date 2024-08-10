Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Persaingan di Timnas Indonesia Makin Ketat, Marc Klok Berharap Dipanggil Shin Tae-yong untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |08:00 WIB
Persaingan di Timnas Indonesia Makin Ketat, Marc Klok Berharap Dipanggil Shin Tae-yong untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026
Pemain Timnas Indonesia, Marc Klok. (Foto: Instagram/marcklok)
A
A
A

BANDUNG - Bintang Persib Bandung, Marc Klok sadar betul persaingan di Tim Nasional (Timnas) Indonesia, terutama di lini tengah, sudah semakin ketat. Namun, ia tetap optimis dan berharap pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dapat memanggilnya untuk pertandingan babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026

Marc Klok terakhir turun laga membela Timnas Indonesia saat partai pembuka Grup D Piala Asia 2023 di Qatar, pada Januari 2024 lalu. Setelah itu, dia selalu duduk di bangku cadangan dan tidak dipanggil ke Timnas untuk laga melawan Filipina dan Irak pad 6 serta 11 Juni dalam putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Klok mengatakan masih sangat ingin memberikan kontribusi terbaiknya untuk Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Dia pun berharap Shin Tae-yong kembali meliriknya.

"Semoga saya dipanggil," kata Klok di Bandung, Jumat (9/8/2024).

Marc Klok

Mantan pemain Persija Jakarta itu mengatakan tentunya Timnas Indonesia harus bersiap diri dengan sebaik mungkin untuk ajang itu karena akan melawan tim-tim berkualitas. Tim itu tergabung di Grup C putaran ketiga bersama dengan Jepang, Bahrain, Arab Saudi, Cina, dan Australia.

Halaman:
1 2
      
