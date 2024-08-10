Media Vietnam Soroti Kebijakan Shin Tae-yong Jelang Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

MEDIA asal Vietnam menyoroti kebijakan Shin Tae-yong jelang laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasalnya ia baru memanggil pasukan Garuda benar-benar mepet dengan waktu pertandingan.

Perlu diketahui, perjalanan Timnas Indonesia di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan dimulai pada September 2024 ini. Pertama Garuda akan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, pada 5 September 2024.

Lalu beberapa hari setelahnya, tepatnya pada 10 September 2024, Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Mengingat saat ini sudah memasuki pertengahan Agustus 2024, maka waktu persiapan Shin Tae-yong jelas cukup mepet.

Kendati demikian, Shin Tae-yong nyatanya baru akan memanggil pasukannya untuk mempersiapkan diri melawan Arab Saudi itu pada 29 Agustus 2024 mendatang. Itu berarti STY hanya memiliki waktu kurang lebih satu minggu saja.

Keputusan Shin Tae-yong yang memanggil skuad Timnas Indonesia untuk menjalani pusat latihan (TC) di waktu yang dekat dengan pertandingan lantas dilirik media asal Vietnam, The Thao247. Menurut media Vietnam tersebut, Shin Tae-yong terlalu berani karena hanya mempersiapkan tim ketika sudah dekat dengan jadwal pertandingan.

“Sekarang merupakan waktunya untuk fokus demi Timnas Indonesia bisa mempersiapkan diri lebih baik (untuk hadapi Kualifikasi Piala Dunia 2026). Sebelumnya bahkan jadwal latihan dijadwalka pada 2 September 2024 alias tiga hari sebelum melawan Timnas Indonesia.