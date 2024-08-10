Targetkan Lolos Piala Asia U-17 2025, Timnas Indonesia U-17 Ada Rencana TC ke Spanyol

TIMNAS Indonesia U-17 mematangkan persiapan demi mewujudkan target mereka lolos ke Piala Asia U-17 2025. Nova Arianto mengatakan timnya berencana untuk menggelar pemusatan latihan (TC) di Spanyol.

Nova Arianto mengatakan saat ini timnya sedang melalukan seleksi pemain lebih dahulu di Jakarta. Sebelum TC ke Spanyol, skuad Garuda Asia akan melakukan TC lanjutan di Bali mulai 12 Agustus mendatang.

"Rencana kita tanggal 12 Agustus akan ke Bali. Ada 2 kali uji coba di Bali sebelum, tanggal 31 Agustus akan kembali ke Jakarta," kata Nova di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan Timnas Indonesia U-17 tidak hanya TC di dalam negeri. Akan tetapi, tim itu sedang menyusun agenda untuk TC ke luar negeri untuk mematangkan tim.

"Kami akan TC ke Spanyol," ucapnya.