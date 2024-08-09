Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kekurangan Timnas Indonesia U-17 Jelang Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 Dibongkar Nova Arianto

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |00:29 WIB
Kekurangan Timnas Indonesia U-17 Jelang Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 Dibongkar Nova Arianto
Timnas Indonesia U-17 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

KEKURANGAN Timnas Indonesia U-17 jelang Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 dibongkar Nova Arianto. Pelatih Timnas Indonesia U-17 itu mengatakan Garuda Asia masih kurang tenang saat menguasai bola.

Nova mengakui Kualifikasi Piala Asia U-17 2024 akan menjadi tantangan serius bagi Timnas Indonesia U-17. Akan tetapi, pelatih berusia 44 tahun itu mengatakan masih ada beberapa evaluasi penting yang harus diperbaiki oleh Garuda Asia.

Timnas Indonesia U-17

Menurut Nova, salah satu yang harus diperbaiki adalah masalah ketenangan pemain saat menguasai bola. Dia berharap, kekurangan ini bisa segera diperbaiki sebelum tampil di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

“Ya, pasti kita tahu ya secara kualitas lawan di kualifikasi Piala Asia pasti lebih di atas daripada AFF. Jujur, saya cukup puas dengan apa yang kita lakukan di AFF, tapi saya bilang kita masih kurang dalam mengatur ritme pertandingan,” tutur Nova kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Lapangan ABC, Senayan, Jakarta pada Kamis (8/8/2024).

“Karena kalau saya melihat hasil dari evaluasi kami, masalah pemain yang mungkin secara pengalaman dia belum begitu baik, dia tampil menggebu-gebu sehingga kesalahan-kesalahan yang bisa membuat gawang kita kemasukan.Itu menjadi catatan kami,” sambungnya.

“Harapannya pemain bisa lebih siap lagi, lebih tenang lagi dalam menghadapi itu,” tambah Nova.

Halaman:
1 2
      
