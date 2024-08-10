Juan Esnaider Beberkan Penyebab PSBS Biak Kalah Telak 1-4 dari Persib Bandung di Laga Pembuka Liga 1 2024-2025

BANDUNG – PSBS Biak dibuat babak belur oleh Persib Bandung usai kalah 1-4 di laga pembuka Liga 1 2024-2025, pada Jumat 9 Agustus 2024 malam WIB. Menurut pelatih PSBS Biak, Juan Esnaider, timnya kalah telak di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, karena menilai Persib bermain lebih baik dan lebih kuat.

Kendati menelan kekalahan, Esnaidr mengaku pertama-tama harus menyatakan senang dengan debutnya di Liga 1 2024-2025. Namun ia akan lebih senang jika kemenangan bisa diraih timnya.

“Tapi ada beberapa menit dalam pertandingan kita main lebih bagus,” ungkap Juan Esnaider usai pertandingan, dikutip Sabtu (10/8/2024).

Meski demikian, Esnaider harus akui Persib memiliki penyerangan yang bagus hingga bisa menciptakan empat gol. Masing-masing melalui brace David da Silva (18’, 25’), Beckham Putra Nugraha (65’) dan Ciro Alves (77’).

“Lini depan mereka lebih kuat daripada kita, terlihat perbedaan ada di situ. Tapi itu normal karena mereka kuat di situ, makanya mereka juara tahun kemarin,” sambung Esnaider.