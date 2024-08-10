Persib Bandung Menang 4-1 atas PSBS Biak, Bojan Hodak: Seharusnya Bisa Lebih!

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, menyebut timnya bisa menang lebih telak lagi ketimbang 4-1 saat menjamu PSBS Biak di matchday pertama Liga 1 2024-2025 yang dilangsungkan di Stadion si Jalak Harupat, Jumat 9 Agustus 2024 malam WIB. Asumsi itu muncul karena banyak peluang matang di babak pertama yang terbuang percuma.

“Dan seharusnya kami bisa menghasilkan lebih (mencetak gol lebih banyak),” kata Bojan Hodak menyikapi satu-satu golnya Persib Bandung di babak pertama yang dicetak David da Silva di menit 18.

(David da Silva cetak 2 gol di laga Persib Bandung vs PSBS Biak. (Foto: PSSI Pers)

Di babak kedua, gantian PSBS Biak mulai menguasai permainan. Penyerang PSBS Biak Alexsandro dos Santos Perreira menciptakan gol penyama kedudukan (52’) melalui sundulan usai memanfaatkan umpan terukur Marckho Sandi.

“Beruntung setelah ada pergantian pemain, kami bisa meningkatkan kembali tempo dan bisa mencetak tiga gol tambahan,” lanjut pelatih asal Kroasia ini.

Tiga gol Persib Bandung lainnya diciptakan Beckham Putra Nugraha (65’), Ciro Alves (77) dan David da Silva yang menciptakan gol kedua (85’). Alhasil, laga berakhir dengan kemenangan Persib Bandung 4-1.