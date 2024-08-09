Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Kisah PSK yang Ngaku Dikencani Cristiano Ronaldo, Miliki Tarif Rp142 Juta per Jam!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |17:24 WIB
Kisah PSK yang Ngaku Dikencani Cristiano Ronaldo, Miliki Tarif Rp142 Juta per Jam!
Andressa Urach mengaku pernah dikencani Cristiano Ronaldo. (Foto: NG)
A
A
A

KISAH Pekerja Seks Komersial (PSK) bernama Andressa Urach yang mengaku didekati Cristiano Ronaldo akan diulas Okezone. Pertengahan 20213, Andressa Urach membuat pengakuan mengejutkan.

Perempuan asal Brasil ini mengaku diterbangkan Cristiano Ronaldo dari Brasil ke Spanyol untuk berkencan dengan CR7 -julukan Cristiano Ronaldo. Dalam pengakuan Andressa Urach, Okezone mengutip dari The Sun, ia bertemu Cristiano Ronaldo di salah satu hotel mewah di Kota Madrid, Spanyol.

Andressa Urach mengaku pernah dikencani Cristiano Ronaldo

(Andressa Urach mengaku pernah dikencani Cristiano Ronaldo)

Hotel yang dimaksud adalah Villa Magna. Menurut laporan The Sun, hotel Villa Magna memiliki tarif 12.000 pounds atau setara Rp244,1 juta per malamnya.

Bertemu dengan Cristiano Ronaldo, Andressa Urach tidak mau memikirkan soal bayaran. Menurut laporan Daily Mail, Andressa Urach saat itu memiliki tarif kencan 7.000 pounds atau setara Rp142 juta per jam!

“Saya takjub mempunyai kesempatan bertemu salah satu pesepakbola paling dipuja di planet ini. Saya tidak mau memikirkan bayaran. Tidak ada yang bisa menyaingi berada di sisi Cristiano Ronaldo,” kata Andressa Urach mengutip dari The Sun.

“Ketika keluar dari lift pribadi, jantung saya berdetak kencang ketika membuka pintu kamar. Itu adalah dia (Ronaldo). Cristiano Ronaldo tersenyum dan meminta saya segera masuk,” lanjut perempuan berambut pirang ini.

Mendengar pernyataan Andressa Urach di atas, Cristiano Ronaldo langsung bersuara. Cristiano Ronaldo terang-terangan mengaku tidak pernah bertemu Andressa Urach.


1 2
      
