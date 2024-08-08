Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Bisa Panggil Penyerang Naturalisasi Palsu asal Brasil demi Perkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |17:13 WIB
Shin Tae-yong Bisa Panggil Penyerang Naturalisasi Palsu asal Brasil demi Perkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026?
Shin Tae-yong takkan bisa memanggil Wanderley Junior ke Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
SHIN Tae-yong bisa memanggil penyerang naturalisasi palsu asal Brasil demi memperkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Penyerang naturalisasi palsu yang dimaksud di sini adalah Wanderley Santos Monteiro Junior.

Penyerang asal Brasil ini pernah membuat geger persepakbolaan Asia pada 2016. Ia dan klubnya saat itu yang bermain di Liga Uni Emirat Arab, Al Nasr, melakukan aksi curang.

Wanderley Junior sempat mengaku-ngaku memiliki paspor Indonesia

(Wanderley Junior sempat mengaku-ngaku memiliki paspor Indonesia)

Supaya Wanderley Junior dapat bermain di Liga Champions Asia 2016, Al Nasr mendaftarkan penyerang berkepala plontos isu sebagai pesepakbola asal Indonesia. Keputusan itu diambil karena Al Nasr tidak dapat mendaftarkan Wanderley Junior sebagai pemain di Liga Champions Asia 2016, mengingat slot pemain asing bebas sudah terpenuhi.

Saat itu, slot yang masih kosong adalah pemain asing asal Asia. Karena itulah, Wanderley Junior didaftarkan sebagai pesepakbola berpaspor Indonesia yang notabene asal Asia.

Meski sempat lolos secara administrasi, Wanderley Junior dan Al Nasr akhirnya ketauan berbuat curang. Mereka ketahuan berbuat curang karena pihak imigrasi Indonesia menegaskan tidak pernah mengeluarkan paspor Indonesia atas nama Wanderley Junior

Alhasil, AFC mencoret keikutsertaan Al Nasr dari Liga Champions Asia 2016. Mereka juga dilarang ambil bagian di kompetisi antarklub Asia selama dua tahun. Di level lokal, Al Nasr juga dilarang tampil di 10 laga Liga Uni Emirat Arab (UEA).

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
