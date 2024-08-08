Shin Tae-yong Coret Kapten Timnas Indonesia saat Lawan Arab Saudi dan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

Shin Tae-yong berpotensi tak memanggil Jordi Amat untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia. (Foto: EPA-EFE/Shawn Thew)

SHIN Tae-yong mencoret wakil kapten Timnas Indonesia, Jordi Amat, saat melawan Arab Saudi dan Australia di dua laga awal Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Peluang itu sangat besar karena bek 32 tahun ini mengalami cedera.

Mengutip dari Makan Bola, Jordi Amat tidak terlihat di sesi latihan terbaru yang dijalani sang klub, Johor Darul Tazim (JDT). Bek berdarah Spanyol ini pun diragukan tampil saat JDT menghadapi Kedah Darul Aman di lanjutan Liga Super Malaysia 2024-2025 pada Jumat, 9 Agustus 2024 malam WIB.

(Aksi Jordi Amat di laga Timnas Indonesia vs Irak pada Juni 2024. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Apes bagi ayah satu anak ini, ia mengalami cedera berdekatan dengan laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam waktu dekat, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong akan mengumumkan pemain-pemain yang dipersiapkan menghadapi Arab Saudi dan Australia di dua laga awal Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Arab Saudi pada Jumat, 6 September 2024 pukul 01.00 WIB. Setelah itu pada Selasa 10 September 2024 malam WIB, Timnas Indonesia menjamu Australia.

Jordi Amat sejatinya tak bisa dimainkan melawan Arab Saudi karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Namun, untuk laga melawan Australia, Jordi Amat bisa dimainkan jika tidak mengalami cedera.

Karena itu, keptuusan ada di tangan Shin Tae-yong saat ini. Jika memanggil Jordi Amat terkesan memaksakan karena hanya tersedia melawan Australia, plus yang bersangkutan juga belum tentu pulih 100 persen dari cedera, memanggil pemain lain dapat dijadikan opsi.