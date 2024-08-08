Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cedera saat Perkuat JDT, Bagaimana Nasib Jordi Amat Bersama Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |10:31 WIB
Cedera saat Perkuat JDT, Bagaimana Nasib Jordi Amat Bersama Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026?
Bek Timnas Indonesia, Jordi Amat (Foto: PSSI)
A
A
A

KABAR kurang sedap datang dari bek Timnas Indonesia, Jordi Amat. Pemain berdarah Spanyol itu dikabarkan mengalami cedera saat membela timnya, Johor Darul Ta'zim (JDT)

Cedera tersebut membuat Jordi Amat harus absen membela JDT saat hadapi Kedah Darul Aman dalam lanjutan Liga Super Malaysia 2024. Sementara, belum diketahui seberapa parah cedera yang diderita Jordi Amat.

 

Satu hal yang pasti, diharapkan bek berusia 32 tahun itu tidak mengalami cedera yang parah. Kabar cederanya Jordi Amat jelas bukan hal bagus untuk kubu Timnas Indonesia.

Pasalnya, Jordi Amat juga akan kembali berjuang bersama Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda akan memulai perjuangannya dengan bertandang ke markas Arab Saudi di King Abdullah Sport City pada 5 September 2024.

Seperti diketahui, Jordi Amat merupakan andalan lini pertahanan Johor Darul Ta’zim. Bek Timnas Indonesia bisa dibilang hampir tidak pernah absen membela Harimau Selatan -julukan Johor Darul Ta’zim.

Terbaru, Jordi Amat tampil sebagai starter kala Johor Darul Ta’zim bantai Kedah Darul Aman 3-0 di semifinal Piala FA Malaysia 2024 pada Minggu (4/8) kemarin. Hanya saja, eks pemain Swansea City itu tidak bermain penuh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183735/timur_kapadze-Hw7c_large.jpg
Ditinggalkan Timur Kapadze, Uzbekistan Menang 2-0 atas Mesir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183722/aksi_lionel_messi_di_laga_angola_vs_timnas_argentina_argentina-Y8NO_large.jpg
Habiskan Rp200 Miliar untuk Undang Timnas Argentina, Angola Jual Tiket Cuma Rp16.700!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183706/persib_bandung_dikabarkan_masuk_radar_city_football_group_persibcoid-uE0a_large.jpg
Selain Manchester City, Persib Bandung Satu-satunya Klub yang Rutin Juara jika Gabung City Football Group?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183608/rizky_ridho-W4sz_large.jpg
Masuk Nominasi Puskas Award 2025, Rizky Ridho Akui Kaget
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/16/51/1644659/863-atlet-muda-panahan-unjuk-gigi-di-milklife-archery-challenge-2025-seri-2-rkq.webp
863 Atlet Muda Panahan Unjuk Gigi di MilkLife Archery Challenge 2025 Seri 2
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri.jpg
Komentar Mengejutkan Indra Sjafri usai Timnas Indonesia U-22 Dibantai Mali
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement