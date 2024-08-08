Cedera saat Perkuat JDT, Bagaimana Nasib Jordi Amat Bersama Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

KABAR kurang sedap datang dari bek Timnas Indonesia, Jordi Amat. Pemain berdarah Spanyol itu dikabarkan mengalami cedera saat membela timnya, Johor Darul Ta'zim (JDT)

Cedera tersebut membuat Jordi Amat harus absen membela JDT saat hadapi Kedah Darul Aman dalam lanjutan Liga Super Malaysia 2024. Sementara, belum diketahui seberapa parah cedera yang diderita Jordi Amat.

Satu hal yang pasti, diharapkan bek berusia 32 tahun itu tidak mengalami cedera yang parah. Kabar cederanya Jordi Amat jelas bukan hal bagus untuk kubu Timnas Indonesia.

Pasalnya, Jordi Amat juga akan kembali berjuang bersama Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda akan memulai perjuangannya dengan bertandang ke markas Arab Saudi di King Abdullah Sport City pada 5 September 2024.

Seperti diketahui, Jordi Amat merupakan andalan lini pertahanan Johor Darul Ta’zim. Bek Timnas Indonesia bisa dibilang hampir tidak pernah absen membela Harimau Selatan -julukan Johor Darul Ta’zim.

Terbaru, Jordi Amat tampil sebagai starter kala Johor Darul Ta’zim bantai Kedah Darul Aman 3-0 di semifinal Piala FA Malaysia 2024 pada Minggu (4/8) kemarin. Hanya saja, eks pemain Swansea City itu tidak bermain penuh.