Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rekrut Ronaldo Kwateh, Instagram Muangthong United Langsung Diserbu Netizen Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |10:07 WIB
Rekrut Ronaldo Kwateh, Instagram Muangthong United Langsung Diserbu Netizen Indonesia
Ronaldo Kwateh merapat ke klub Thailand, Muangthong United (Foto: Instagram/Muangthong United)
A
A
A

KLUB asal Thailand, Muangthong United, resmi rekrut winger muda Indonesia, Ronaldo Kwateh. Kedatangan Ronaldo Kwateh pun praktis membuat akun Instagram The Kirins -julukan Muangthong United- mendapat banyak pengikut tambahan dalam waktu singkat.

Ronaldo telah diperkenalkan secara resmi dalam peluncuran skuad Muangthong United untuk mengarungi Liga 1 Thailand 2024/2025. Pemain berusia 19 tahun itu diikat kontrak selama satu musim atau hingga 30 Juni 2025.

Dalam unggahan di instagram resminya, Muangthong United dengan bangga memperkenalkan Ronaldo. Tim berjuluk The Kirins itu juga tak lupa meminta kepada fans sepak bola Indonesia untuk mengikuti instagram mereka.

“Muangthong United dengan bangga mengkonfirmasi penandatanganan Ronaldo Kwateh,” tulis Muangthong United dalam akun instagramnya, Kamis (8/8/2024).

“Garuda muda Indonesia ini akan bergabung dengan tim utama sesegera mungkin dalam persiapan Liga Thailand musim 2024/25,” lanjutnya.

“Salam hangat untuk fans Indonesia. Jangan lupa untuk follow kita,” tutupnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183735/timur_kapadze-Hw7c_large.jpg
Ditinggalkan Timur Kapadze, Uzbekistan Menang 2-0 atas Mesir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183722/aksi_lionel_messi_di_laga_angola_vs_timnas_argentina_argentina-Y8NO_large.jpg
Habiskan Rp200 Miliar untuk Undang Timnas Argentina, Angola Jual Tiket Cuma Rp16.700!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183706/persib_bandung_dikabarkan_masuk_radar_city_football_group_persibcoid-uE0a_large.jpg
Selain Manchester City, Persib Bandung Satu-satunya Klub yang Rutin Juara jika Gabung City Football Group?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183608/rizky_ridho-W4sz_large.jpg
Masuk Nominasi Puskas Award 2025, Rizky Ridho Akui Kaget
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/51/1644545/janice-tjen-targetkan-medali-emas-sea-games-thailand-2025-ukk.webp
Janice Tjen Targetkan Medali Emas SEA Games Thailand 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri.jpg
Komentar Mengejutkan Indra Sjafri usai Timnas Indonesia U-22 Dibantai Mali
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement