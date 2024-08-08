Rekrut Ronaldo Kwateh, Instagram Muangthong United Langsung Diserbu Netizen Indonesia

KLUB asal Thailand, Muangthong United, resmi rekrut winger muda Indonesia, Ronaldo Kwateh. Kedatangan Ronaldo Kwateh pun praktis membuat akun Instagram The Kirins -julukan Muangthong United- mendapat banyak pengikut tambahan dalam waktu singkat.

Ronaldo telah diperkenalkan secara resmi dalam peluncuran skuad Muangthong United untuk mengarungi Liga 1 Thailand 2024/2025. Pemain berusia 19 tahun itu diikat kontrak selama satu musim atau hingga 30 Juni 2025.

Dalam unggahan di instagram resminya, Muangthong United dengan bangga memperkenalkan Ronaldo. Tim berjuluk The Kirins itu juga tak lupa meminta kepada fans sepak bola Indonesia untuk mengikuti instagram mereka.

“Muangthong United dengan bangga mengkonfirmasi penandatanganan Ronaldo Kwateh,” tulis Muangthong United dalam akun instagramnya, Kamis (8/8/2024).

“Garuda muda Indonesia ini akan bergabung dengan tim utama sesegera mungkin dalam persiapan Liga Thailand musim 2024/25,” lanjutnya.

“Salam hangat untuk fans Indonesia. Jangan lupa untuk follow kita,” tutupnya.