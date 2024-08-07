Breaking News: Ronaldo Kwateh Resmi Gabung Muangthong United, Main Bareng Eks Pemain Liverpool!

PESEPAKBOLA asal Indonesia, Ronaldo Kwateh, resmi gabung klub Liga 1 Thailand 2024-2025. Kepastian itu dimumunkan Muangthong United di akun Instagram resmi mereka, @muangthongunited, Rabu (7/8/2024).

Dalam video yang diunggah, pesepakbola berdarah Indonesia-Liberia itu terlihat sudah mengenakan kostum Muangthong United dan akan satu tim dengan eks pemain Liverpool, Aly Cissokho. Ia bahkan sudah mendapat julukan dari Muangthong United, yakni The Wonderkid.

(Ronaldo Kwateh resmi gabung Muangthong United. (Foto: Instagram/@muangthongunited)

Namun, belum diketahui berapa lama kontrak yang diterima Ronaldo Kwateh bersama Muangthong United. Ronaldo Kwateh gabung Muangthong United setelah meninggalkan klub Liga 1 Turki, Bodrum FK.

Di Bodrum FK, klub yang dibela sejak awal 2023, Ronaldo Kwateh sempat dilanda cedera panjang sehingga sulit mendapatkan menit bermain. Diharapkan, Ronaldo Kwateh mampu bersaing dan mendapatkan tempat utama di Muangthong United.

Muangthong United segera memulai perjuangan di Liga Thailand 2024-2025. The Twin Qilins akan berhadapan dengan Nakhon Ratchasima di 80th Birthday Stadium, Nakhon Ratchasima, Thailand pada 11 Agustus 2024.

Sekadar diketahui, Ronaldo Kwateh menambah daftar pemain Indonesia yang pernah bermain di Thailand. Di antaranya ada Irfan Bachdim, Sergio Van Dijk, Victor Igbonefo, Terens Puhiri, Yanto Basna, dan Asnawi Mangkualam.