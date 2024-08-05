Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Biodata dan Agama Ronaldo Kwateh, Pemain Timnas Indonesia yang Dikabarkan Gabung Klub Muangthong United

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |14:06 WIB
Biodata dan Agama Ronaldo Kwateh, Pemain Timnas Indonesia yang Dikabarkan Gabung Klub Muangthong United
Pemain Timnas Indonesia, Ronaldo Kwateh. (Foto: PSSI)
A
A
A

BIODATA dan agama Ronaldo Kwateh kembali menjadi sorotan. Pasalnya, setelah lama tak terdengar kabarnya, pemain Timnas Indonesia ini dikabarkan gabung klub Liga Thailand, Muangthong United.

Kabar ini diketahui dari unggahan sosial media Facebook salah satu media Thailand, Ball Thai. Dalam unggahan tersebut, dijelaskan jika Muangthong United telah mendatangkan Ronaldo Kwateh dari Bodrumspor untuk menambah daya gedor.

"Menambah daya serang lagi. Muangthong United merekrut Ronaldo Kwateh, penyerang sayap berusia 19 tahun dari Bodrumspor, tim di Liga Super Turki," tulis Ball Thai dalam unggahan Facebooknya, pada Jumat (2/8/2024).

Dalam unggahan tersebut, Ball Thai juga menambahkan jika alasan The Twin Qilins - julukan Muangthong United merekrut penyerang muda Timnas Indonesia itu adalah karena penampilannya yang fenomenal di tim nasional pada berbagai kelompok usia.

"Sebab 'Ronaldo Kwateh' dia adalah pemain muda yang patut diperhatikan di dunia sepak bola Indonesia dengan pengalaman bermain di semua level timnas. Ia pun debut bersama timnas (senior) di usianya yang baru 17 tahun,” tulis media tersebut.

Ungkapan Ball Thai memang tidak berlebihan. Ronaldo Kwateh mampu menggebrak panggung sepakbola tanah air dengan penampilan luar biasanya.

Ronaldo Kwateh

Ronaldo Joybera R Junior Kwateh merupakan pemain keturunan Liberia-Indonesia kelahiran Yogyakarta, 19 Oktober 2004. Ayahnya merupakan pesepakbola yang pernah merumput di Liga Indonesia bernama Roberto Kwateh. Sedangkan ibunya bernama Citra Rusmawati.

Halaman:
1 2
      
