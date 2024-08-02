Ronaldo Kwateh Dikabarkan Gabung Muangthong United, Langsung Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia?

RONALDO Kwateh dikabarkan segera gabung klub Liga 1 Thailand, Muangthong United, Kabar itu disampaikan jurnalis asal Thailand, Ta Lao, lewat akun X-nya, @talao_ pada Jumat (2/8/2024).

“Ronaldo Kwateh to Muangthong United?,” tulis Ta Lao disertakan dengan foto Ronaldo, dikutip pada Jumat (2/8/2024).

(Ronaldo Kwateh saat ini berstatus pemain Bodrum FK. (Foto: Instagram/@ronaldokwateh7)

Ronaldo Kwateh merupakan pemain yang pernah diandalkan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U-20 dan U-23 pada 2021-2022. Ia juga mencatatkan debut bersama Timnas Indonesia senior pada Januari 2022, di usianya yang belum genap 18 tahun.

Per Januari 2023, penyerang berdarah Liberia-Indonesia ini diboyong klub asal Turki, Bodrum FK, dari Madura United. Ia pun dikontrak cukup lama atau hingga 30 Juni 2025.

Sayangnya, Ronaldo Kwateh tak kunjung menjalani debut bersama Bodrum FK yang baru saja promosi ke Liga 1 Turki. Pemain kelahiran Yogyakarta itu sempat mengalami cedera dan sulit bersaing dengan striker Bodrum FK lainnya.

Karena itu, Ronaldo Kwateh dirumorkan akan kembali bermain di Asia Tenggara. Menurut laporan Makan Bola, Muangthong United memang masih mencari pemain untuk memperkuat musim depan.