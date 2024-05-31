Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Klub Ronaldo Kwateh, Bodrum FK Resmi Promosi ke Liga 1 Turki 2024-2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |08:19 WIB
Breaking News: Klub Ronaldo Kwateh, Bodrum FK Resmi Promosi ke Liga 1 Turki 2024-2025
Klub Ronaldo Kwateh, Bodrum FK promosi ke Liga 1 Turki 2024-2025. (Foto: Instagram/bodrumpsor)
KABAR bahagia datang dari sepakbola Turki, di mana klub yang dibela Ronaldo Kwateh, Bodrum FK berhasil promosi ke Liga 1 Turki alias Lig Turkey 2024-2025. Kepastian itu didapatkan usai Bodrum FK memenangkan final playoff TFF First League 2023-2024.

Digelar di The New Adana Stadium, Turki, pada Jumat (31/5/2024) dini hari WIB, Bodrum FK menang dengan skor telak 3-1 atas Sakaryapor. Tiga gol Bodrum FK dicetak oleh Gokdeniz Bayrakdar, Ondrej Celustka, dan Tunahan Akpinar.

Sayangnya tidak ada nama Ronaldo Kwateh dalam susunan pemain yang dibawa Bodrum FK di final playoff TFF First League 2023-2024 tersebut. Kendati demikian, hal itu tetap membanggakan karena ada pemain Indonesia yang pada musim depan akan bermain di divisi utama Liga Turki.

Bodrum FK sendiri sejatinya finis keempat di musim reguler divisi kedua Liga Turki tersebut. Sehingga Bodrum FK pun harus memulai playoff dari babak perempatfinal.

Ronaldo Kwateh

Berbeda dengan Sakaryaspor yang finis ketiga, maka mereka menunggu di final. Namun, Sakaryasport justru langsung tumbang di final dari Bodrum FK yang tampil apik di perempatfinal dan semifinal sebelumnya.

Halaman:
1 2
      
