Gebrakan Shin Tae-yong Bikin FAM Buka Mata, Timnas Malaysia Langsung Contek Timnas Indonesia!

GEBRAKAN Shin Tae-yong dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membuat Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) membuka mata. FAM akan membuat Timnas Malaysia rutin menghadapi tim-tim peringkat 100 dunia seperti yang dilakukan Timnas Indonesia.

Rencana itu disampaikan wakil presiden FAM, Mohd Firdaus Mohamed. Ia menilai jika ranking FIFA Timnas Malaysia ingin terdongkrak, ada baiknya skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- rutin menghadapi tim peringkat 100 dunia.

(Timnas Indonesia saat bertemu Argentina pada Juni 2023. (Foto: PSSI)

Ia mengambil contoh keberanian Timnas Indonesia yang menghadapi juara Piala Dunia 2022, Argentina. Meski kalah 0-2, Timnas Indonesia mendapatkan banyak pengalaman dari laga tersebut.

“Kita berharap suatu hari nanti FAM akan berpikir ke arah sana (rutin menghadapi tim peringkat 100 dunia). Sebab jika pun kami menang, dari segi koleksi poin ranking FIFA tidak akan naik,” kata Mohd Firdaus Mohamed mengutip dari Metro Malaysia, Kamis (8/8/2024).

“Jadi, kami harus mengambil pendekatan yang berani. Kita melihat Indonesia yang berani menghadapi tim sekelas juara dunia Argentina. Itu merupakan eksposure yang memungkinkan pemain kami mendapatkan sesuatu,” lanjutnya.

Timnas Malaysia akan menjadi tuan rumah turnamen bertajuk Pestabola Merdeka 2024 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 4-10 September 2024. Selain Timnas Malaysia, peserta turnamen adalah Filipina yang kini menempati peringkat 147 dunia, Lebanon (117) dan Tajikistan (102).